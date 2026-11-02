Penumpang Udara Turun di September 2026, BPS Catat Kenaikan Penumpang Kereta

Badan Pusat Statistik melaporkan penurunan penumpang transportasi udara pada September 2026, sementara jumlah penumpang kereta api mengalami kenaikan signifikan secara bulanan dan tahunan.

Jakarta mencatatkan perubahan signifikan dalam data mobilitas nasional pada September 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis catatan resmi yang menunjukkan bahwa jumlah penumpang transportasi udara, laut, hingga penyeberangan mengalami penurunan di Indonesia. Sebaliknya, hanya angkutan kereta api yang berhasil mencatatkan kenaikan volume penumpang selama periode tersebut.

Analisis Data Penumpang September 2026

Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, menjelaskan hal ini dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS Jakarta pada Senin tanggal 2 November 2026. Ia menegaskan bahwa secara bulanan, terjadi penurunan jumlah penumpang pada seluruh moda transportasi kecuali pada moda angkutan kereta. Kondisi ini menandai tren yang berbeda dari moda transportasi lainnya yang mengalami kontraksi.

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Untuk transportasi udara domestik, jumlah penumpang pada September 2026 tercatat sebanyak 4,22 juta orang. Angka ini turun 12,81 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya pada Agustus 2026 yang mencapai 4,84 juta orang. Ketika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, angka ini juga turun 12,39 persen dari jumlah 4,82 juta orang di September 2025.

Dalam akumulasi periode Januari hingga September 2026, total penumpang angkutan udara domestik mencapai 42,1 juta orang. Ini merupakan penurunan 4,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan 44,0 juta orang. Penurunan ini mengindikasikan perlambatan dalam pergerakan orang melalui jalur udara domestik.

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Di sisi lain, penumpang angkutan udara internasional pada September 2026 tercatat sebanyak 1,74 juta orang. Angka ini turun 8,99 persen dari 1,91 juta orang di Agustus 2026, dan turun 2,92 persen dibandingkan 1,79 juta penumpang di September 2025. Secara kumulatif, periode Januari hingga September 2026 mencatatkan 15,2 juta penumpang ke luar negeri, turun 1,00 persen dari tahun sebelumnya.

Performa Transportasi Laut dan Sungai

Transportasi laut domestik mencatatkan 2,45 juta penumpang pada September 2026. Ini merupakan penurunan 10,11 persen dari 2,72 juta penumpang di Agustus 2026. Namun, secara tahunan, angka ini masih naik 2,61 persen dibandingkan 2,38 juta penumpang di September 2025. Selama Januari hingga September 2026, jumlah penumpang laut mencapai 24,2 juta orang, naik 3,17 persen dari periode yang sama di tahun 2025.

Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan mencatatkan 4,23 juta penumpang pada September 2026. Ini turun 9,18 persen dari Agustus 2026, namun naik 7,54 persen dari 3,94 juta penumpang di September 2025. Total periode Januari hingga September 2026 mencapai 42,5 juta orang, naik 8,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Kenaikan Signifikan pada Moda Kereta Api

Sebaliknya, angkutan kereta api masih mengalami kenaikan baik secara bulanan maupun tahunan pada September 2026. Jumlah penumpang mencapai 48,55 juta orang, naik 0,47 persen dari 48,32 juta di Agustus 2026, dan naik signifikan dari 45,02 juta orang di September 2025. Kenaikan ini mencakup moda kereta bandara, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh.

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Secara kumulatif, jumlah penumpang kereta selama Januari hingga September 2026 mencapai 433,3 juta orang, naik 7,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Ateng Hartono menambahkan bahwa secara tahunan, sebagian besar moda transportasi meningkat. Hanya moda angkutan udara domestik yang turun 12,39 persen dan moda udara internasional turun 2,92 persen dari kondisi September 2025.

Statistik Pengangkutan Barang Nasional

Untuk total barang yang diangkut oleh moda transportasi di Indonesia, kenaikan hanya terjadi untuk angkutan laut domestik secara bulanan dan tahunan. Jumlah barang yang diangkut melalui transportasi laut pada September 2026 mencapai 48,2 juta ton, naik 1,10 persen dari bulan sebelumnya dan 10,81 persen secara tahunan.

Selama Januari hingga September 2026, volume barang laut mencapai 391,6 juta ton, naik 6,08 persen. Di sisi lain, barang yang diangkut melalui udara domestik pada September 2026 mencapai 47,4 ribu ton, turun 4,05 persen dari Agustus 2026 dan turun 7,78 persen secara tahunan. Total periode Januari hingga September 2026 mencapai 443,3 ribu ton, turun 12,08 persen.

Sementara itu, barang yang diangkut menggunakan angkutan kereta pada September 2026 mencapai 6,0 juta ton. Ini turun 4,65 persen dari bulan sebelumnya dan turun 4,61 persen secara tahunan. Selama periode Januari hingga September 2026, jumlah barang kereta mencapai 51,2 juta ton, turun 5,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.