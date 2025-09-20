Penulis Lagu Peraih Grammy Brett James Meninggal dalam Kecelakaan Pesawat

Brett James, penulis lagu terkenal yang karyanya dibawakan oleh Taylor Swift dan Carrie Underwood, meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat. Istri dan putri tirinya juga menjadi korban dalam tragedi ini.

Brett James , seorang penulis lagu peraih Grammy yang karyanya dikenal luas, termasuk kolaborasinya dengan Taylor Swift dan Carrie Underwood , telah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan pesawat pribadi yang tragis. Kecelakaan tersebut juga merenggut nyawa istri James, Melody Wilson, dan putri Wilson, Meryl Maxwell Wilson, yang baru saja merayakan ulang tahun ke-28.

Peristiwa nahas ini terjadi pada Kamis sore, 19 September 2025, ketika pesawat Cirrus SR22T milik James jatuh di sebuah ladang di Franklin, Carolina Utara, Amerika Serikat. Lokasi jatuhnya pesawat berada sangat dekat dengan Sekolah Dasar Iotla Valley, namun beruntungnya, tidak ada siswa atau staf sekolah yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Kepergian James meninggalkan duka mendalam bagi industri musik dan keluarga yang ditinggalkan. \Kabar duka ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, terutama bagi mereka yang mengenal dekat keluarga James. Meryl Maxwell Wilson, putri Melody Wilson, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-28. Sebuah unggahan menyentuh di media sosial dari ibunya, Melody Wilson, yang kemudian menjadi kenangan terakhir sebelum musibah terjadi. Melody menuliskan ungkapan cinta dan kebanggaan mendalam kepada putrinya. Ungkapan tersebut berbunyi, Selamat Ulang Tahun cintaku!! Betapa beruntungnya aku menjadi ibumu! Kamu adalah manusia paling cantik dan menakjubkan luar dan dalam… Tak ada kata yang bisa mengungkapkan betapa berharganya kamu bagi semua orang yang mengenalmu. Unggahan Meryl sendiri berisikan ucapan syukur atas 28 tahun kehidupannya, yang ditulis, 28 tahun. 142 hari sadar. Sangat bahagia bisa ada di sini. Brett James sendiri dikenal sebagai sosok yang sangat produktif dalam dunia penulisan lagu. Ia berhasil menciptakan ratusan lagu yang menjadi hits, dan lagunya berjudul Jesus, Take the Wheel yang dinyanyikan oleh Carrie Underwood sangat populer dan menjadi salah satu lagu yang paling dikenal luas.\James, yang juga diakui sebagai anggota Nashville Songwriters Hall of Fame pada tahun 2020, memiliki kontribusi signifikan dalam industri musik. Kepergiannya merupakan kehilangan besar bagi industri, khususnya bagi para musisi dan penulis lagu lainnya. Sementara itu, pihak berwenang, termasuk Federal Aviation Administration (FAA) dan National Transportation Safety Board (NTSB), saat ini sedang melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kecelakaan tragis ini. Mereka akan menganalisis puing-puing pesawat, memeriksa catatan penerbangan, dan mewawancarai saksi mata untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin guna menentukan penyebab pasti dari kecelakaan tersebut. Kompas.com, sebagai sumber berita terpercaya, berkomitmen untuk terus memberikan informasi yang akurat dan terbaru mengenai perkembangan penyelidikan ini. Pembaca disarankan untuk terus mengikuti update berita terkini dan mengaktifkan notifikasi penting melalui Aplikasi Kompas.com agar tidak ketinggalan informasi





