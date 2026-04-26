Pentingnya Wali Nikah dan Persiapan Ibadah Haji 2026

Pembahasan mengenai peran penting wali nikah dalam pernikahan Islam, aturan mengenai urutan wali nasab, serta perkembangan persiapan ibadah haji tahun 2026. Juga mencakup berita seputar seni, kuliner, dan teknologi.

Pernikahan Syifa di Raffles Hotel Jakarta pada Minggu 26 April 2026 memicu perbincangan hangat di kalangan publik, terutama mengenai sosok wali nikah dalam akad tersebut.

Syifa diketahui dinikahkan oleh wali hakim, bukan dari pihak keluarga. Hal ini kemudian mendorong banyak orang untuk mencari tahu lebih dalam mengenai pentingnya peran wali nikah dalam pernikahan Islam. Dalam syariat Islam, wali bukanlah sekadar formalitas, melainkan merupakan rukun utama yang menentukan keabsahan akad nikah bagi seorang perempuan Muslim. Tanpa kehadiran wali yang sah, pernikahan tersebut dapat dianggap tidak memenuhi ketentuan agama.

Islam telah menetapkan aturan yang jelas mengenai siapa saja yang berhak menjadi wali melalui urutan wali nasab. Urutan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum keluarga dan melindungi hak-hak perempuan. Sistem ini memastikan bahwa tidak sembarang orang dapat mengambil posisi sebagai wali, melainkan harus mengikuti garis kekerabatan terdekat terlebih dahulu.

Secara umum, urutan wali nikah dimulai dari ayah kandung, kemudian kakek dari pihak ayah, buyut, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara, paman dari pihak ayah, dan seterusnya sesuai dengan ketentuan fikih. Urutan ini tidak dapat dilompati kecuali dalam kondisi tertentu, seperti ketika wali sebelumnya tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat, atau tidak mampu menjalankan tugasnya.

Dalam situasi tersebut, posisi wali dapat digantikan oleh wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh negara, biasanya melalui Kantor Urusan Agama (KUA), untuk menikahkan mempelai perempuan. Selain isu pernikahan, persiapan ibadah haji tahun 2026 juga menjadi sorotan. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf melaporkan bahwa 25.271 calon haji dari 65 kloter telah diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi. Seluruh jemaah haji reguler Indonesia ditempatkan di kawasan markaziyah, dekat dengan Masjid Nabawi.

Buya Yahya juga memberikan penjelasan mengenai persiapan haji yang sering terlupakan, mulai dari manasik batin hingga persiapan keluarga yang ditinggalkan. Air zamzam menjadi anugerah istimewa bagi para jemaah. Di sisi lain, publik juga dikejutkan dengan usulan mubahalah, sebuah sumpah berat dalam Islam. Selain itu, ada pula berita mengenai perayaan usia ke-22 Sanggar Daun Gresik dengan pameran seni, kehadiran kuliner pedas Bolosego di dekat Malioboro, bakmie rasa Jakarta di Jogja, dan tips memulihkan nomor WhatsApp yang sudah tidak aktif. Semua informasi ini menunjukkan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam





Wali Nikah Pernikahan Islam Ibadah Haji Kementerian Agama Wali Hakim Mubahalah

