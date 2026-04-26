Pentingnya Radiator dalam Menjaga Stabilitas Mesin dan Tips Perawatannya

Radiator memiliki peran penting dalam menjaga suhu mesin tetap stabil, baik untuk mobil bensin, diesel, maupun hybrid. Artikel ini membahas penyebab kebocoran sistem pendingin, tanda-tanda kerusakan, dan tips perawatan radiator untuk mencegah kerusakan lebih parah. Selain itu, artikel juga menyentuh kebijakan pemerintah terkait kendaraan listrik dan beberapa topik terkait otomotif lainnya.

Radiator memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas suhu mesin, baik untuk mobil bensin, diesel, maupun hybrid. Jika air pendingin terus berkurang tanpa penyebab yang jelas, hal ini menunjukkan adanya komponen yang tidak berfungsi dengan optimal.

Menurut VIVA Otomotif yang mengutip Auto2000 pada Minggu, 26 April 2026, salah satu penyebab paling umum adalah kebocoran pada sistem pendingin. Kebocoran ini dapat terjadi pada radiator, selang, atau bahkan sambungan yang sudah aus atau longgar. Tanda paling mudah dikenali adalah adanya tetesan air di bawah mobil saat parkir. Biasanya, cairan akan menetes dari bagian bawah mesin jika kebocoran sudah cukup parah.

Selain itu, selang radiator yang retak atau getas juga sering menjadi penyebab utama masalah. Tekanan dari sirkulasi cairan dapat membuat selang yang lemah akhirnya bocor. Penyebab lain yang sering terjadi adalah penggunaan cairan radiator yang tidak sesuai. Endapan dari cairan yang tidak direkomendasikan dapat menyumbat jalur sirkulasi dan memicu kerusakan.

Ketika sirkulasi terganggu, tekanan di dalam sistem meningkat dan memperbesar risiko kebocoran. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membuat radiator rusak lebih cepat. Komponen seperti water pump juga perlu diperhatikan. Jika terjadi kebocoran atau kerusakan pada bagian ini, cairan pendingin bisa berkurang tanpa disadari.

Thermostat yang bermasalah juga bisa memicu kondisi serupa. Saat tidak bekerja normal, aliran coolant menjadi tidak stabil dan berpengaruh pada suhu mesin. Ada juga kasus di mana tutup radiator dipenuhi lumpur atau karat. Ini biasanya terjadi karena air radiator jarang diganti, sehingga kualitasnya menurun.

Untuk mencegah hal ini, pemilik mobil disarankan rutin mengecek kondisi air radiator. Gunakan cairan yang sesuai spesifikasi dan lakukan penggantian secara berkala. Pemeriksaan sederhana seperti melihat kondisi selang, tutup radiator, dan area bawah mobil juga bisa membantu deteksi dini. Dengan perawatan yang tepat, risiko kerusakan bisa ditekan sebelum menjadi lebih serius.

Kebijakan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini menjadi bagian dari upaya mempercepat adopsi kendaraan listrik. Pemerintah pusat berharap langkah ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih cepat beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Kapasitas tangki bahan bakar masih menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pengguna sepeda motor di Indonesia. Selain konsumsi BBM, ukuran tangki berpengaruh langsung terhadap jarak tempuh dan kenyamanan perjalanan.

Fasilitas ini jadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan SIM tanpa harus datang ke kantor. Rem motor terasa berbeda setelah perjalanan jauh? Kenali penyebabnya, mulai dari panas berlebih, minyak rem menurun, hingga kampas aus yang bisa memengaruhi keselamatan. Kebiasaan sepele di SPBU bisa berujung bahaya.

Hal ini disadari oleh VinFast yang tengah menyiapkan ekspansi di Indonesia. Pabrikan Vietnam itu menegaskan bahwa mereka tidak ingin sekadar hadir dalam jangka pendek. Manajer Mikel Arteta menegaskan Arsenal seharusnya diuntungkan dari dua situasi kartu merah yang jelas dalam pertandingan melawan Man City dan Newcastle. Cek bocoran Huawei MatePad Mini 2 terbaru!

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stok Beras Tembus 5 Juta Ton, Anggota DPR: Stabilitas Harga Harus Tetap DijagaAlien Mus menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, akibat konflik antara Iran-AS.

Mendag Sebut Distribusi melalui DMO Jaga Stabilitas Harga Minyak GorengKebijakan DMO minimal 35 persen melalui BUMN Pangan terbukti efektif menjaga ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga MINYAKITA di pasar.

Total Sudah 4 Prajurit TNI Gugur dalam Tugas Menjaga Perdamaian Dunia Bersama UNIFIL di Lebanon SelatanSampai hari ini, 4 prajurit TNI gugur saat bertugas bersama UNIFIL di Lebanon Selatan. Simak berita lengkapnya dan penghormatan terakhir dari Indonesia.

Anggota DPR dorong penguatan kebijakan terpadu jaga stabilitas rupiahAnggota Komisi XI DPR RI Erik Hermawan mendorong penguatan kebijakan terpadu guna menjaga stabilitas rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global yang ...

Seba, jejak warga Badui Dalam menjaga tradisiSekitar pukul 03.00 WIB, ketika sebagian besar orang masih terlelap, puluhan warga Badui Dalam berjalan beriringan menembus gelapnya hutan di kawasan Gunung ...

Konsolidasi Para Jenderal Menjaga Stabilitas dan Ancaman GlobalPendahuluan Rangkaian pertemuan elite keamanan dalam beberapa waktu terakhir tidak bisa dibaca sebagai agenda rutin belaka. Ketika Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan

