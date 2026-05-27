Pentingnya Perawatan Ban SUV untuk Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja

Pemilik SUV perlu memahami pentingnya perawatan ban untuk meningkatkan keselamatan dan kinerja kendaraan. Suhu jalan yang meningkat dapat memengaruhi tekanan angin di dalam ban, sehingga perlu memeriksa tekanan angin secara berkala. Selain itu, kondisi jalan yang rusak juga dapat memperbesar potensi kerusakan ban SUV. Oleh karena itu, penting bagi pengguna SUV untuk memilih ban yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan harian dan memahami teknologi ban yang dirancang khusus untuk menghadapi kondisi jalan dan cuaca ekstrem.

Indonesia terus menunjukkan tren positif dalam penggunaan SUV seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan yang nyaman, fleksibel, dan tangguh untuk berbagai kondisi jalan . Namun, di balik popularitas tersebut, pemilik SUV juga perlu memberi perhatian lebih terhadap kondisi suhu jalan yang meningkat.

Suhu jalan yang meningkat ternyata dapat memengaruhi tekanan angin di dalam ban. Kondisi ini kerap diabaikan, padahal berpotensi menyebabkan keausan tidak merata hingga risiko pecah ban ketika kendaraan digunakan dalam perjalanan jarak jauh atau melaju pada kecepatan tinggi. Menurut data teknis industri ban, tekanan udara di dalam ban bisa meningkat sekitar 1 PSI setiap kenaikan suhu 5-6 derajat Celsius.

Pada kendaraan SUV yang memiliki bobot lebih besar dibanding mobil penumpang biasa, beban kerja ban pun menjadi semakin berat, khususnya ketika melintasi permukaan aspal panas. Apriyanto Yuwono, National Sales Manager Passenger Car Radial PT Hankook Tire Sales Indonesia (HTSI), menjelaskan bahwa peningkatan suhu pada ban sebenarnya merupakan kondisi normal saat kendaraan digunakan. Namun, jika suhu dan tekanan angin meningkat secara berlebihan, maka risiko kerusakan ban akan ikut bertambah.

Peningkatan suhu pada ban saat berkendara, terutama di musim kemarau, merupakan kondisi yang normal. Namun, apabila suhu dan tekanan angin di dalam ban meningkat secara berlebihan, kondisi tersebut dapat mengurangi daya cengkeram hingga meningkatkan risiko pecah ban. Karena itu, penting bagi pengguna SUV untuk memeriksa tekanan angin secara berkala, terutama saat kondisi ban masih dingin agar pengendara tidak mengisi tekanan angin secara berlebihan. Selain suhu tinggi, kondisi jalan yang rusak juga menjadi faktor yang memperbesar potensi kerusakan ban SUV.

Hal ini semakin relevan setelah adanya kerusakan jalan di beberapa titik Tol Jagorawi pada awal Mei lalu. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga menyoroti bahwa faktor internal ban, seperti tekanan angin yang tidak ideal, menjadi salah satu penyebab yang meningkatkan risiko kecelakaan di jalan tol. Ban yang sudah aus, retak, atau memiliki tekanan angin tidak sesuai akan lebih rentan mengalami blowout ketika menghantam permukaan jalan rusak dalam kecepatan tinggi.

Agar performa kendaraan tetap optimal sekaligus meminimalkan risiko aus dan pecah ban, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat memilih ban SUV. Desain tapak ban dengan profil kotak atau square profile mampu mendistribusikan beban kendaraan secara lebih merata ke seluruh permukaan ban. Teknologi ini membantu meningkatkan stabilitas kendaraan sekaligus mencegah keausan tidak merata akibat tekanan berlebih pada titik tertentu. Selain desain tapak, tingkat kekakuan pola tapak atau high stiffness pattern juga menjadi faktor penting.

Struktur tapak yang kuat membantu menjaga bentuk permukaan ban tetap stabil ketika kendaraan melaju dalam kecepatan tinggi atau membawa beban berat. Pemilihan ban juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan harian. Untuk penggunaan di jalan aspal perkotaan, ban dengan karakter nyaman, stabil, dan minim kebisingan menjadi pilihan ideal. Sementara itu, bagi pengguna yang kerap melintasi medan berat atau membawa beban besar, dibutuhkan ban dengan daya tahan struktur dan kemampuan traksi lebih baik agar keamanan tetap terjaga.

Seiring meningkatnya kebutuhan kendaraan SUV, produsen ban kini mulai menghadirkan teknologi yang dirancang khusus untuk menghadapi kondisi jalan dan cuaca ekstrem. Pengguna SUV perlu memahami bahwa ban bukan hanya komponen pelengkap, tetapi bagian penting dari sistem keselamatan kendaraan. Teknologi distribusi tekanan dan struktur tapak yang kuat membantu mengurangi risiko blowout sekaligus meningkatkan efisiensi jangka panjang. Untuk pasar SUV, Hankook menghadirkan lini ban Dynapro melalui varian HPX dan HT.

Kedua produk tersebut dirancang untuk mendukung efisiensi jangka panjang dengan umur pakai lebih panjang serta performa yang tetap konsisten dalam berbagai kondisi jalan





