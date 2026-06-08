Pentingnya Komunikasi Publik dan Branding bagi Reputasi Perusahaan

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo periode 2021-2024, Usman Kansong, menekankan bahwa branding, reputasi, dan kepercayaan publik adalah fondasi bisnis. Konsistensi antara pesan dan tindakan sangat penting. Media monitoring diperlukan untuk antisipasi krisis. Indonesia Corporate Media Impact Awards 2026 memberikan apresiasi kepada 20 perusahaan terbaik dalam eksposur media dan kinerja positif.

Kemampuan mengelola komunikasi publik menjadi faktor krusial bagi perusahaan dalam menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat di era digital yang penuh dengan informasi. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2021-2024, Usman Kansong, menegaskan bahwa branding, reputasi, dan kepercayaan publik merupakan tiga pilar yang saling terkait dan menjadi fondasi keberlangsungan bisnis.

Menurutnya, branding akan membentuk reputasi, dan reputasi pada akhirnya menentukan tingkat kepercayaan publik. Kepercayaan hanya dapat terbangun ketika apa yang disampaikan perusahaan selaras dengan tindakan nyata. Pernyataan ini disampaikan saat beliau menghadiri ajang Indonesia Corporate Media Impact Awards 2026 di Jakarta, seperti dikutip pada Senin, 8 Juni 2026. Usman juga menekankan bahwa reputasi perusahaan tidak dibangun dalam sekejap; diperlukan konsistensi antara pesan dan implementasi di lapangan agar kepercayaan tumbuh dan terjaga dalam jangka panjang.

Namun, reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun bisa runtuh jika perusahaan gagal membaca opini publik atau salah mengelola komunikasi saat menghadapi isu sensitif. Karena itu, media monitoring menjadi sangat penting. Perusahaan harus mampu membaca sinyal di ruang publik untuk mengantisipasi potensi krisis komunikasi sejak dini.

Indonesia Corporate Media Impact Awards 2026 yang digelar oleh Warta Ekonomi memberikan apresiasi kepada 20 perusahaan terbaik yang berhasil membangun eksposur media secara efektif sekaligus menunjukkan kinerja korporasi positif di tengah dinamika bisnis yang kompleks dan kompetitif. Acara ini menjadi ajang pengakuan bagi perusahaan-perusahaan yang mampu mengintegrasikan strategi komunikasi dengan pencapaian bisnis. Para pemenang berasal dari berbagai sektor, mulai dari multifinance, perbankan, asuransi, hingga infrastruktur dan properti.

Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong perusahaan lain untuk lebih memperhatikan peran komunikasi publik dalam membangun reputasi dan kepercayaan. Berikut adalah daftar penerima penghargaan: PT BCA Finance meraih Best Corporate Media Impact 2026 dalam penyaluran pembiayaan selektif dan prudent untuk memperkuat kinerja bisnis. Indonesia Financial Group (IFG) mendapat penghargaan untuk memastikan keberlanjutan bisnis melalui transformasi tata kelola investasi. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk diakui dalam menyediakan solusi keuangan inklusif melalui transformasi adaptif dan relevan.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia unggul dalam manajemen portofolio strategis. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperkuat ekonomi komunal dan inklusi keuangan untuk meningkatkan kontribusi pendapatan. PT Bank Ganesha Tbk meningkatkan kepercayaan publik melalui komunikasi kinerja bisnis yang transparan. PT Bank Mega Tbk mengoptimalkan peluang penyaluran kredit untuk memperkuat pengembangan bisnis.

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk menciptakan kinerja solid melalui ekspansi bisnis dan manajemen liabilitas strategis. PT Timah Tbk meningkatkan volume produksi melalui diversifikasi bisnis. PT Asuransi BRI Life mengoptimalkan kontribusi segmen pelanggan melalui inovasi berkelanjutan. PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) mendorong pertumbuhan pembiayaan dengan strategi antisipatif dan adaptif.

PT AXA Mandiri Financial Services mendorong kinerja positif melalui strategi segmentasi produk. PT Bio Farma (Persero) mewujudkan ketahanan kesehatan nasional melalui pengembangan ekosistem vaksin. PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) meningkatkan pengalaman penumpang melalui program inovasi layanan inklusif dan responsif. PT Jendela Kuliner Bersama mengintegrasikan nilai keberlanjutan dan komunitas dalam keterlibatan konsumen.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk mengoptimalkan ekosistem keuangan syariah untuk meningkatkan pertumbuhan transaksi. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) memperkuat manajemen risiko untuk memberikan solusi perlindungan yang relevan. PT Jamkrindo (Persero) mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui pembiayaan dan pemberdayaan UMKM. PT Summarecon Agung Tbk mengembangkan ekosistem kota terintegrasi untuk mempertahankan pertumbuhan penjualan pemasaran.

Penghargaan ini menegaskan bahwa komunikasi publik yang efektif dan konsisten merupakan kunci dalam membangun reputasi dan kepercayaan jangka panjang





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