Pentagon Lirik Kertajati Sebagai Tempat Pemeliharaan Pesta Angkut Hercules

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth telah menawarkan Indonesia untuk dijadikan sebagai pusat pemeliharaan pesawat angkut militer C-130 Hercules di kawasan Asia. Presiden Prabowo Subianto setuju dengan tawaran itu dan menunjuk Bandara Kertajati sebagai lokasinya. Selain itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pun memberi sinyal positif mengenai hal itu.

TNI AU telah mengoperasikan C-130 sejak tahun 1960-an dan disebut sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Kini, Indonesia telah memiliki generasi terbaru. Bandara Kertajati dilirik Pentagon.

Jika benar dan terwujud, lalu lalang pesawat angkut Hercules akan mewarnai langit Majalengka, Jawa Barat. Di depan Komisi I DPR, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan tawaran Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pemeliharaan pesawat angkut militer C-130 Hercules di kawasan Asia. Presiden Prabowo Subianto disebut menyetujui tawaran itu dan menunjuk Bandara Kertajati sebagai lokasinya.

"Dia (Pete Hegseth) menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN. Dia menawarkan, bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia, saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami," ujar Sjafrie. Di sisi lain, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pun memberi sinyal positif mengenai hal itu. Menurut Dudy, pengembangan Kertajati sebagai pusat bengkel pesawat telah digagas pemerintah sejak tahun lalu.

Fasilitas bengkel itu nantinya tidak hanya menyasar pesawat Hercules, tetapi juga berbagai jenis armada lainnya





Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB: MoU dengan Amerika Serikat untuk helikopter Hercules di Kertajati segera terealisasiAnggota DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh berharap kerja sama dengan Amerika Serikat untuk perawatan helikopter Hercules di Bandara Kertajati bisa cepat terealisasi. Oleh Soleh berpendapat bahwa kerjasama ini bisa menghidupkan Bandara Kertajati, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan skill-skill SDM di bidang Dirgantara.

