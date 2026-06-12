Pentagon Hadapi Isu Kualitas Udara, Alarm Antraks Ternyata Palsu

Sensor di markas Departemen Pertahanan AS mendeteksi kemungkinan antraks, memicu protokol darurat di Pentagon. Setelah pengujian, tidak ada bahaya ditemukan dan aktivitas kembali normal.

Insiden bermula ketika sensor pemantauan kualitas udara di markas Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendeteksi kemungkinan keberadaan antraks. Deteksi ini memicu penerapan protokol keamanan darurat di dalam gedung Pentagon .

Sejumlah lantai dan koridor ditutup sementara, sementara penghuni di area terdampak diperintahkan untuk berlindung di tempat atau dievakuasi sebagai langkah pencegahan. Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menyatakan bahwa sistem keamanan mendeteksi masalah kualitas udara yang memerlukan evaluasi lebih lanjut sebelum tingkat risikonya dapat dipastikan. Departemen menjalankan protokol perlindungan standar, termasuk perintah berlindung di tempat untuk area yang terdampak. Tim tanggap darurat dari berbagai instansi segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian tambahan.

Dalam pemberitahuan internal yang dikirim kepada pegawai, otoritas Pentagon menyebutkan bahwa masalah kualitas udara telah terdeteksi dan diperlukan pengujian lebih lanjut yang diperkirakan memakan waktu satu hingga dua jam. Pesan tersebut juga meminta pegawai tidak menafsirkan kehadiran personel tanggap darurat dan aktivitas di sekitar kompleks sebagai indikasi adanya ancaman yang telah dikonfirmasi. Setelah serangkaian pengujian dilakukan, Pentagon memastikan tidak ditemukan bahan berbahaya maupun ancaman terhadap keselamatan penghuni gedung.

Pada pukul 13.31 waktu setempat, Parnell mengumumkan bahwa seluruh aktivitas di Pentagon telah kembali normal. Pagi ini, penghuni Pentagon diberitahu mengenai potensi masalah kualitas udara yang memicu langkah-langkah pencegahan dan evaluasi segera. Pengujian selanjutnya mengonfirmasi bahwa tidak ada bahaya. Menurut sejumlah sumber yang mengetahui insiden tersebut, alarm dipicu oleh malfungsi pada sistem sensor yang salah mengidentifikasi keberadaan antraks.

Pakar biosekuriti dari Nuclear Threat Initiative, Jake Jordan, menjelaskan bahwa fasilitas strategis seperti Pentagon umumnya menggunakan sistem pemantauan udara berkelanjutan yang dirancang untuk mendeteksi berbagai ancaman biologis, termasuk spora antraks. Meski tim penanganan bahan berbahaya dapat melakukan pemeriksaan awal di lokasi, ancaman biologis seperti antraks tetap memerlukan pengujian laboratorium khusus untuk memastikan hasil deteksi sebelum status darurat dapat ditetapkan.

Insiden ini menekankan pentingnya keandalan sistem deteksi ancaman di instalasi militer dan penthouse yang tinggi, sekaligus mengingatkan Tantangan dalam membedakan sinar palsu dan ancaman nyata dalam teknologi biosensor





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