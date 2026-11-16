Penolakan Relokasi Badak Jawa Pemkab Pandeglang dan Reaksi Pemerintah Pusat

Pemkab Pandeglang menolak rencana relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo akibat risiko bencana dan ancaman identitas daerah. Pemerintah pusat tetap mendorong langkah mitigasi untuk mencegah kepunahan satwa ikonik tersebut.

Kabupaten Pandeglang secara tegas menolak rencana pemerintah pusat untuk memindahkan sebagian populasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo di Jawa Timur. Penolakan keras ini dilontarkan oleh Pemerintah Daerah Pandeglang dengan alasan bahwa relokasi tersebut tidak hanya mengancam keselamatan satwa endemik, tetapi juga menghapus identitas budaya dan kebanggaan daerah yang melekat pada Badak Jawa.

Wacana pemindahan atau translokasi badak ini sempat mencuat ke permukaan publik dengan nada mendesak setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan kekhawatiran serius mengenai kerentanan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Hashim menyoroti fakta bahwa keberadaan badak di lokasi tersebut sangat terpapar oleh risiko bencana alam skala besar, termasuk gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik dari Gunung Anak Krakatau yang sedang meningkat.

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Dukungan Sentralis untuk Mitigasi Bencana Total

Hashim Djojohadikusumo secara eksplisit menyatakan bahwa gagasan memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo lahir dari kekhawatiran akan kemungkinan kepunahan total spesies tersebut jika bencana dahsyat menghantam Banten. Pernyataan tersebut disampaikan olehnya dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) yang digelar di Antalya, Turki, pada Kamis, tanggal 12 November 2026. Ia menekankan bahwa jika terjadi tsunami akibat gempa tektonik atau letusan gunung berapi yang signifikan, populasi badak yang terkonsentrasi di Ujung Kulon berisiko hilang selamanya.

Pemerintah pusat memandang pembentukan habitat kedua di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur, sebagai langkah krusial untuk mencegah kepunahan total. Pendekatan mitigasi ini diwajibkan sebagai strategi konservasi jangka panjang guna memastikan kelangsungan hidup spesies yang sudah berada di ambang keterancaman tersebut. Pemerintah pusat meyakini bahwa分散 (diversifikasi) lokasi habitat adalah satu-satunya cara untuk melindungi keanekaragaman hayati dari bencana geografis yang tak terduga.

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Reaksi Daerah Pandeglang dan Penekanan Identitas Budaya

Respons dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang sangat tegas menolak rencana tersebut karena melihat Badak Jawa bukan sekadar satwa, melainkan simbol kebanggaan daerah yang unik. Iing, seorang wakil resmi dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, menyatakan penolakan pribadi dan institucionalnya terhadap rencana translokasi dengan alasan bahwa kepunahan atau perpindahan badak akan berarti hilangnya identitas kebanggaan daerah Pandeglang.

Alih-alih langsung mengeksekusi rencana pemindahan yang dianggap berisiko tinggi, pemerintah daerah bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak adanya kajian ilmiah yang komprehensif sebelum keputusan diambil. Para pihak ini khawatir bahwa kegagalan adaptasi badak di habitat baru yang berbeda secara ekologis akan berujung pada petaka ekologis dan meningkatnya angka kematian satwa.

Transparansi Kementerian dan Mekanisme Pendanaan Internasional

Sementara itu, Kementerian Kehutanan memberikan klarifikasi resmi bahwa proyek pemindahan populasi badak ini masih berada dalam tahap wacana konseptual dan belum memiliki jadwal pelaksanaan yang pasti. Kementerian menegaskan bahwa tidak ada keputusan eksekutif yang sudah berlaku untuk memindahkan badak dalam waktu dekat, sehingga kepanikan dan penolakan daerah perlu diimbangi dengan pemahaman bahwa ini masih berupa studi kasus.

Dalam upaya merealisasikan proyek konservasi besar ini jika nanti disetujui, pemerintah membuka peluang pendanaan internasional melalui skema forest financing. Salah satu mekanisme yang ditawarkan adalah Tropical Forest Forever Facility, yang dirancang untuk menarik investor global dan lembaga donor strategis agar mengalirkan dana pengembangan habitat baru. Hashim Djojohadikusumo juga menyebutkan bahwa beberapa lembaga internasional dan donatur sudah menyatakan ketertarikan potensial untuk membiayai pendirian tempat baru bagi badak di Alas Purwo.