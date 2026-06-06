Penolakan Mubes Kosgoro 1957, Namun Ketua Umum Tetap Terpilih

Musyawarah Besar V Kosgoro 1957 dihadapkan pada penolakan dari beberapa pengurus daerah. Meskipun kontroversi, proses pemilihan ketua umum tetap berjalan dan menghasilkan calon terpilih secara aklamasi. Artikel ini menceritakan kontroversi, proses penyelidikan, dan hasil akhirnya.

Musyawarah Besar ( Mubes ) V organisasi Kosgoro 1957 menghadapi tantangan serius karena sejumlah pengurus daerah kolektif (PDK) menolak pelaksanaannya atas tuduhan proses yang cacat dan tidak transparan.

Keputusan ini didukung oleh mayoritas wilayah yang menilai bahwa agenda dan prosedur tidak sesuai dengan regulasi internal, sehingga menimbulkan ketegangan di dalam forum. Sejumlah ujung suara dari PDK daerah memunculkan tuduhan pemaksaan gerakan tertentu dalam penyelenggaraan sidang. Rangkaian diskusi berlangsung selama dua hari, dengan hadirin yang cukup padat. Meskipun dibuat rancangan, masing‑masing pihak yang menolak menegaskan bahwa pembuatan keputusan seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme demokratis, memegang prinsip fairness.

Tokoh senior Agung Laksono turun tangan membimbing proses dan mengingatkan semua pihak agar tetap bersikap konstruktif, namun perbedaan pendapat tetap terasa kuat di tengah suasana formalitas. Pada akhirnya, proses Mubes tetap melanjutkan penetapan ketua umum meski kontroversi pengajuan masih mengendur. Berbagai daerah, baik di Papua Selatan, Papua Timur, maupun Jawa Barat, menyuarakan keberatan atas ketidaksesuaian prosedur. Hari Bariono, Ketua PDK Kosgoro 1957 Papua Selatan menyuarakan mosi tidak percaya, menegaskan bahwa banyak mekanisme organisasi tidak terpenuhi.

Sementara Andra Vitri, PDK Kosgoro 1957 Kaltara menambahkan tuduhan bahwa poin tertentu dipaksakan untuk menguntungkan calon ketua umum tertentu. Walaupun semua dokumentasi pengajuan telah menerima pendaftaran, sejumlah pengurus yang membuka sidang berpendapat bahwa tidak adanya transparansi dalam proses pemilahan akan berakibat menua legitimasi lembaga. Seiring dengan pelanggaran terjadinya, koordinasi dan verifikasi keterlibatan menengah tetap berlangsung. Pendaftaran calon ketua umum divisi Pimpinan Pusat (PPK) masih terbuka bagi dua orang calon.

Dokumen publikasi bagi La Ode Safiul Al-Bakri dan Sari Yuli‑Arif terlihat lengkap. Pada akhir dua hari sidang, Sari Yuli kemudian dinyatakan terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum periode 2026‑2031. Pengambil alih menunjukkan tekad untuk menyatukan kembali lembaga dan meremajakan proses. Manajemen pada akhir musim penolakan menyesuaikan ulang prosedur, mempermasukkan pelaporan yang lebih jelas dan memperkuat akuntabilitas menuju Mubes berikutnya.

Kontroversi ini memberi pelajaran tentang pentingnya dalam proses perwakilan demokratis, memenuhi standar hukum, dan memberikan partisipasi yang menyeluruh dari semua wilayah.





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Mubes Kosgoro 1957 Pengurus Daerah Kolektif Ketua Umum Prosedur Organisasi

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