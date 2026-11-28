Tiket PDC Darts 2026/27 dijual lewat undian resmi. Luke Littler gelar juara bertahan Alexandra Palace London hingga 3 Januari 2027.

Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27 akan segera berlangsung di Alexandra Palace, London Utara. Turnamen besar ini dimulai pada Jumat, 11 Desember, dan puncaknya pada Minggu, 3 Januari 2027. Luke Littler akan mempertahankan gelarjuara pertamanya yang ia raih di dua edisi terakhir.

Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Acara

Alexandra Palace atau Ally Pally menjadi tuan rumah turnamen darts terbesar di dunia untuk kedua puluh kalinya. Kejuaraan Dunia Darts PDC pertama kali berpindah dari Circus Tavern di Purfleet ke lokasi ini pada tahun 2008. Lokasi ikonik ini dirancang pada tahun 1873 sebagai pusat rekreasi dan hiburan umum.

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Jadwal pertandingan tidak menyeluruh setiap hari. Tidak ada pertandingan yang diadakan pada tanggal 24 hingga 26 Desember maupun pada 31 Desember. Para penggemar harus memastikan tanggal mereka tidak bertepatan dengan hari-hari libur ini.

Proses Penjualan Tiket dan Sistem Undian Resmi

Proses pembelian tiket resmi tahun ini mengalami perubahan fundamental. Untuk pertama kalinya, tiket dijual melalui sistem undian daripada penjualan umum berdasarkan urutan pemesanan. Sistem ini menghapus kebingungan karena seluruh persediaan tiket standar habis melalui undian.

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Para pemenang undian akan menerima pemberitahuan pada akhir September. Setelah pengumuman pemenang, tidak ada lagi penjualan umum yang tersedia. Hal ini memastikan tidak ada spekulasi harga di luar mekanisme resmi.

Kapasitas Venue dan Fasilitas Great Hall

Great Hall di Alexandra Palace akan menjadi pusat perhatian dengan kapasitas yang meningkat. Kursi di ruang ini bertambah hingga mencapai rekor seratus delapan puluh ribu tiket. Kapasitas venue yang lebih dari lima ribu orang untuk Great Hall menandakan peningkatan besar dalam skalabilitas acara.

Harga tiket resmi bervariasi sesuai dengan jenis tempat duduk. Kursi tribun bertingkat mulai dari lima puluh lima poundsterling. Tempat duduk di meja berharga tujuh puluh lima poundsterling.

Paket hospitality eksklusif 501 Club ditawarkan dengan harga tiga ratus sembilan puluh sembilan poundsterling. Paket ini mencakup lounge VIP premium dan fasilitas makanan serta minuman. Harga tiket meningkat seiring berjalannya babak turnamen hingga mencapai puncak pada final.

Prospek Pertandingan dan Format Kompetisi

Luke Littler kembali ke ring sebagai juara bertahan dengan ambisi sejarah. Ia berupaya menjadi pemain pertama sejak Phil Taylor pada tahun 2006 yang meraih gelar tiga kali berturut-turut. Phil Taylor dikenal dengan julukan The Power dalam dunia darts profesional.

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Format pertandingan Kejuaraan Dunia Darts PDC tetap menggunakan sistem berbasis set. Setiap set dimenangkan oleh pemain yang lebih dulu mencapai tiga leg. Kemenangan dalam set menentukan arah pertandingan secara keseluruhan.

Bagi penggemar yang tidak mendapatkan tiket melalui undian resmi, terdapat opsi lain. See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform menjadi pilihan untuk penjualan kembali resmi antar pengemar.

Platform ini merupakan jalur alternatif yang dapat diandalkan bagi mereka yang mencari tiket pada saat-saat terakhir. Penggemar dapat memeriksa ketersediaan tiket yang kembali ke pasar melalui mekanisme ini.

Alexandra Palace juga dikenal sebagai tuan rumah turnamen snooker Masters setiap Januari sejak tahun 2012. Kehadiran dua olahraga papan atas ini menegaskan status venue sebagai pusat hiburan olahraga internasional.