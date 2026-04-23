Penjualan Mobil Baru di Eropa Melonjak, Didorong Permintaan Kendaraan Listrik

Penjualan mobil baru di Eropa meningkat 11,1% pada Maret 2026, terutama karena permintaan kendaraan listrik yang kuat. Penjualan mobil bensin dan diesel terus menurun.

Penjualan mobil baru di Eropa mengalami peningkatan signifikan pada bulan Maret 2026, mencatatkan lonjakan sebesar 11,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total pendaftaran mobil baru di Uni Eropa , Inggris, dan negara-negara EFTA mencapai 1.581.169 unit, menandai pertumbuhan tahunan tertinggi dalam hampir dua tahun terakhir, sejak April 2024.

Pendorong utama di balik kenaikan ini adalah permintaan yang sangat kuat terhadap kendaraan listrik, yang berhasil mengkompensasi penurunan penjualan mobil berbahan bakar bensin dan diesel. Data dari Asosiasi Produsen Mobil Eropa (ACEA) menunjukkan bahwa kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) mengalami peningkatan luar biasa, mencapai sekitar 42% pada bulan Maret. Pertumbuhan ini melanjutkan tren positif yang telah dimulai sejak awal tahun, dengan peningkatan sekitar 15% pada bulan Januari dan Februari. Lonjakan popularitas kendaraan listrik ini tidak terlepas dari berbagai faktor.

Meningkatnya harga bahan bakar, yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, khususnya konflik di Iran dan dampaknya terhadap pasar energi global, menjadi salah satu alasan utama konsumen beralih ke kendaraan listrik. Kendaraan listrik dianggap lebih efisien dan ekonomis dalam jangka panjang, terutama dengan biaya operasional yang lebih rendah. Perubahan preferensi konsumen ini terlihat jelas di negara-negara besar Eropa. Jerman, Prancis, dan Italia mencatatkan peningkatan penjualan mobil listrik yang sangat signifikan, masing-masing sebesar 66%, 69%, dan 72%.

Selain itu, penjualan mobil hibrida plug-in juga mengalami peningkatan yang cukup besar, naik hampir 32% secara tahunan. Sebaliknya, mobil berbahan bakar bensin dan diesel terus mengalami tekanan, dengan penurunan masing-masing sekitar 10% dan 14%. Secara keseluruhan, kendaraan listrik dalam berbagai bentuknya – BEV, plug-in hybrid, dan hybrid – kini menyumbang hampir 70% dari total pendaftaran mobil baru di kawasan Eropa. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dalam industri otomotif Eropa menuju mobilitas yang lebih berkelanjutan.

Di antara para produsen mobil, Tesla mencatat lonjakan penjualan yang paling mencolok. Perusahaan asal Amerika Serikat ini berhasil meningkatkan penjualannya sebesar 84,3% secara tahunan, mencapai sekitar 52.600 unit pada bulan Maret. Tesla berhasil mengungguli BYD, produsen mobil asal China yang juga mencatat pertumbuhan pesat sebesar 147,6%, dengan total penjualan mencapai 37.580 unit. Persaingan antara kedua perusahaan ini semakin memanaskan pasar kendaraan listrik global.

Sementara itu, produsen otomotif konvensional juga menunjukkan pertumbuhan yang moderat. Volkswagen mencatat kenaikan penjualan sebesar 4,8%, Stellantis 6%, Renault 3,4%, dan BMW mencatat peningkatan yang lebih tinggi sebesar 15,4%. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa produsen mobil tradisional juga mulai beradaptasi dengan tren kendaraan listrik dan berinvestasi dalam pengembangan teknologi baru. Dengan terus meningkatnya permintaan kendaraan listrik dan persaingan yang semakin ketat, industri otomotif Eropa diperkirakan akan terus mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa tahun mendatang.

Pemerintah di berbagai negara Eropa juga terus memberikan insentif dan dukungan untuk mendorong adopsi kendaraan listrik, seperti subsidi pembelian, keringanan pajak, dan pengembangan infrastruktur pengisian daya. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat transisi menuju mobilitas yang lebih bersih dan berkelanjutan





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mobil Listrik Penjualan Mobil Eropa ACEA Kendaraan Berkelanjutan

United States Latest News, United States Headlines

