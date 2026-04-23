Penjualan Chip AI Nvidia ke Tiongkok Tertunda, Pemerintah Tiongkok 'Jual Mahal'

Meskipun Presiden Trump telah memberikan izin penjualan chip AI H200 Nvidia ke Tiongkok, pemerintah Tiongkok belum memberikan lampu hijau kepada perusahaan domestik untuk melakukan pembelian, memicu kekhawatiran dan perdebatan di Washington.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan izin kepada Tiongkok untuk membeli chip AI H200 yang diproduksi oleh Nvidia , sebuah terobosan signifikan mengingat chip ini merupakan teknologi tercanggih kedua yang tersedia di pasaran.

Keputusan ini, yang secara formal diumumkan pada Januari 2026, bertujuan untuk membuka peluang perdagangan baru dan meredakan ketegangan ekonomi antara kedua negara adidaya tersebut. Namun, implementasi penjualan ini terbukti lebih rumit dari yang diperkirakan, dengan pemerintah Tiongkok menunjukkan sikap hati-hati dan belum memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan domestik untuk melakukan pembelian. Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok menghadapi kendala birokrasi dalam mendapatkan persetujuan dari pemerintah mereka sendiri untuk mengakuisisi chip H200.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Tiongkok terhadap kesepakatan tersebut dan prioritasnya dalam mengembangkan industri semikonduktor domestik. Keterlambatan dalam penjualan chip ini telah memicu perdebatan sengit di Washington. Sejumlah politisi, terutama dari kalangan yang bersikap keras terhadap Tiongkok, menyuarakan kekhawatiran bahwa teknologi canggih AS dapat digunakan oleh Beijing untuk memperkuat kemampuan militernya. Mereka berpendapat bahwa penjualan chip H200 akan memberikan keuntungan strategis kepada Tiongkok dan mengancam keamanan nasional AS.

Di sisi lain, pendukung kebijakan Trump berargumen bahwa penjualan tersebut justru akan menghambat upaya Tiongkok untuk mengejar ketertinggalan dengan produsen chip AI AS. Dengan menyediakan akses ke teknologi canggih, AS dapat mempertahankan keunggulannya dalam industri semikonduktor dan mencegah Tiongkok mengembangkan alternatif yang kompetitif. Perselisihan mengenai persyaratan penjualan, baik di Tiongkok maupun di AS, menjadi penghalang utama dalam proses implementasi.

Pemerintah Tiongkok tampaknya lebih memilih untuk memfokuskan investasi pada pengembangan industri semikonduktor domestik, sementara AS mungkin memberlakukan pembatasan tambahan untuk memastikan bahwa teknologi tersebut tidak disalahgunakan. Situasi ini mencerminkan kompleksitas hubungan AS-Tiongkok dan perlunya tindakan penyeimbangan yang cermat. Menteri Lutnick menekankan bahwa hubungan perdagangan antara kedua negara sangat kompleks dan dipimpin langsung oleh Presiden Trump, bersama dengan tim yang terdiri dari Menteri Keuangan Scott Bessent dan Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer.

Ia juga mengisyaratkan kemungkinan penundaan penerapan kembali aturan yang akan membatasi ekspor teknologi AS ke ribuan perusahaan Tiongkok. Aturan tersebut, yang ditunda sejak November 2025 sebagai bagian dari negosiasi perdagangan, menunjukkan fleksibilitas AS dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Namun, Lutnick juga menegaskan bahwa aturan tersebut tetap menjadi pertimbangan penting bagi AS. Penundaan penjualan chip H200 kemungkinan akan disambut baik oleh kelompok-kelompok anti-Tiongkok di AS, yang terus menentang kebijakan Trump.

Sementara itu, perusahaan-perusahaan AS yang terlibat dalam produksi chip AI berharap agar penjualan tersebut dapat segera terealisasi, mengingat potensi keuntungan ekonomi yang signifikan. Masa depan penjualan chip H200 dan implikasinya terhadap hubungan AS-Tiongkok masih belum pasti, dan akan terus menjadi fokus perhatian para pengamat politik dan ekonomi





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Xi Jinping Nvidia Chip AI H200 Tiongkok Amerika Serikat Perdagangan Ekspor Teknologi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Famtrip XiamenAir, Influencer dan Travel Agent Tiongkok Jelajahi Pesona PIKJPNN.com : PIK Tourism Board terus berupaya berperan serta dalam memperkuat promosi pariwisata Indonesia ke pasar mancanegara.

Read more »

Kelangkaan Chip Ganjal Peluncuran MacBook ProKekurangan chip memori di rantai pasok Apple berpotensi menunda debut MacBook Pro dan Mac Studio generasi baru.

Read more »

Pensiun Jadi Paranormal, Mbah Mijan Kini Jadi Praktisi Pengobatan Alternatif Lulusan TiongkokPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Bank Jakarta Gelar XPORIA 2026 di Balai Kota, Permudah Transaksi hingga Dongkrak PenjualanBank Jakarta menggelar XPORIA 2026 di Balai Kota DKI dengan menyasar berbagai kalangan, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga para pelaku usaha.

Read more »

Ini 6 Alasan Konsumen Indonesia mulai Tergoda Beralih ke Mobil Keluaran Merek TiongkokMobil dari brand-brand Tiongkok makin diminati di Indonesia berkat harga kompetitif, fitur melimpah, hingga insentif kendaraan listrik. Ini alasan lengkapnya.

Read more »

Dominasi Otomotif Jepang Terancam oleh Ekspansi Masif Produsen Tiongkok di IndonesiaPakar otomotif ITB memprediksi pergeseran dominasi pasar otomotif Indonesia seiring agresivitas merek Tiongkok dalam segmen kendaraan listrik dan mobil kelas menengah, meski tantangan purnajual dan rantai pasok lokal tetap menjadi pekerjaan rumah utama.

Read more »