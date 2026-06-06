Penjelasan Lengkap Program Apresiasi Spesial KOMPAS.com dan Ketentuannya

KOMPAS.com memperkenalkan layanan Apresiasi Spesial sebagai dukungan sukarela pembaca, menjelaskan alokasi dana, kebijakan komentar, privasi, serta batasan hak dan tanggung jawab.

Apresiasi Spesial merupakan layanan yang ditawarkan KOMPAS.com bagi para pembaca yang ingin memberikan dukungan finansial secara sukarela. Layanan ini tidak memberikan hak kepemilikan, kontrol editorial, maupun manfaat kontraktual apapun kepada kontributor.

Setiap sumbangan yang diterima akan disalurkan ke dalam program operasional, pengembangan konten, serta pemeliharaan infrastruktur digital portal. KOMPAS.com menegaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk memberikan laporan penggunaan dana secara terperinci kepada individu yang menyumbang, melainkan dana akan dikelola secara kolektif untuk meningkatkan kualitas dan kelangsungan layanan berita. Penggunaan fitur Apresiasi Spesial juga memuat ketentuan terkait interaksi di kolom komentar.

Semua komentar yang masuk akan melewati proses kurasi oleh tim redaksi; komentar yang mengandung unsur ofensif, diskriminatif, ujaran kebencian, atau melanggar peraturan perundang‑undangan dapat dihapus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menjaga lingkungan digital yang aman dan bersahabat bagi seluruh pembaca. Selain itu, data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com, sementara proses pembayaran dilakukan oleh penyedia layanan pihak ketiga yang telah memenuhi standar keamanan yang berlaku secara internasional.

Penting untuk dipahami bahwa Apresiasi Spesial bukanlah bentuk langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial. KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan layanan ini kapan saja tanpa harus memberikan pemberitahuan sebelumnya. Pengguna yang memilih untuk menggunakan fitur ini dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku.

KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau konsekuensi yang timbul secara langsung maupun tidak langsung akibat penggunaan layanan ini, serta menegaskan bahwa kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan, atau kewajiban kontraktual lain antara kontributor dan pihak portal





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Apresiasi Spesial KOMPAS.Com Kontribusi Sukarela Kebijakan Komentar Privasi Data

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Apresiasi Spesial KOMPAS.com: Fitur Dukungan Finansial PembacaKOMPAS.com memperkenalkan Apresiasi Spesial, fitur kontribusi finansial sukarela dari pembaca untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. Fitur ini tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten, tidak dianggap sebagai langganan atau investasi, dan tidak menciptakan hubungan kerja sama komersial. Pesan di kolom komentar akan dikurasi, dan kontribusi tidak membuat KOMPAS.com wajib memberikan laporan penggunaan dana secara individual. KOMPAS.com berhak menutup fitur ini sewaktu-waktu dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Data pribadi dan pembayaran diproses sesuai kebijakan privasi dan standar keamanan. Dengan menggunakan fitur ini, pembaca dianggap telah menyetujui syarat & ketentuan.

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Apresiasi Spesial di KOMPAS.comFitur Apresiasi Spesial adalah bentuk dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial

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Apresiasi Spesial KOMPAS.comFitur dukungan pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi

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Apresiasi Spesial KOMPAS.comFitur Apresiasi Spesial adalah layanan kontribusi finansial sukarela dari pembaca kepada KOMPAS.com. Kontribusi tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten, dan dana digunakan untuk keberlangsungan layanan serta pengembangan. KOMPAS.com tidak wajib melaporkan penggunaan dana per kontributor. Pesan di kolom komentar melalui kurasi, konten ofensif dapat dihapus tanpa pemberitahuan. Fitur ini bukan langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama. KOMPAS.com berhak menutup fitur sewaktu-waktu. Data pribadi dilindungi sesuai kebijakan privasi, pembayaran diproses pihak ketiga dengan standar keamanan. Dengan menggunakan fitur, pembaca dianggap menyetujui syarat & ketentuan. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat penggunaan fitur. Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja atau kewajiban kontraktual.

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