Penjelasan Hukum Kuota Haji Tambahan dalam Kasus Gus Yaqut

Profesor Ibnu Sina jelaskan perbedaan rezim hukum kuota haji utama dan tambahan dalam sidang korupsi Kemenag. Fakta lengkap aturan UU 8 Tahun 2019 di sini.

Profesor Dr. Ibnu Sina Chandranegara dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) memberikan klarifikasi hukum penting terkait perbedaan regulasi kuota ibadah haji dalam sidang tindak pidana korupsi. Penjelasan ini disampaikan oleh ahli hukum tersebut sebagai saksi ahli pada persidangan lanjutan yang menyoroti dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan Kementerian Agama ( Kemenag) periode tahun 2023-2024.

Sidang perkara yang melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Yaqut sebagai terdakwa tersebut, resmi berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kegiatan persidangan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 November 2026, dengan fokus utama pada penelusuran kebenaran administratif dan yuridis atas penetapan kuota tambahan tersebut.

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Dua Rezim Hukum Kuota Haji dalam UU

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah secara tegas memisahkan pengaturan kuota ibadah haji menjadi dua rezim hukum yang berbeda. Ibnu Sina Chandranegara menegaskan bahwa Pasal 8 undang-undang tersebut mengatur penetapan Kuota Haji Indonesia, sedangkan Pasal 9 mengatur mekanisme Kuota Haji Tambahan yang memiliki syarat kepastian hukum yang ketat. Perbedaan mendasar antara kedua pasal ini terletak pada waktu penetapan dan prasyarat administratif yang harus dipenuhi sebelum kewenangan dapat dijalankan.

Kuota Haji Indonesia merupakan alokasi dasar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku secara umum. Sebaliknya, kuota tambahan baru dapat muncul dan ditetapkan setelah adanya tambahan kuota resmi dari Pemerintah Arab Saudi serta setelah kuota haji Indonesia ditetapkan terlebih dahulu. Ibnu Sina menekankan bahwa lahirnya kuota tambahan melalui Pasal 9 memerlukan dua keadaan khusus yang harus terpenuhi secara simultan dan berurutan.

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Syarat pertama adalah adanya persetujuan tambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi sebagai pemberi kuota utama. Syarat kedua adalah kepastian bahwa Kuota Haji Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sudah resmi ditetapkan sebelumnya. Tanpa pemenuhan kedua syarat tersebut, kewenangan Menteri Agama untuk menetapkan kuota tambahan tidak dapat dilandasi oleh undang-undang yang berlaku.

Kewenangan Ministerial dan Prosedur Amirul Hajj

Dalam peninjauan Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 2019, terdapat pemberian kewenangan atribusi secara eksplisit kepada Menteri Agama dalam menetapkan Kuota Haji Indonesia. Namun, pemberian kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak atau bebas dari batas-batas hukum, melainkan tetap terikat pada prosedur dan ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Salah satu ketentuan krusial yang mengikat proses ini adalah aturan mengenai proporsi kuota haji khusus yang disyaratkan sebesar 8 persen dari total alokasi.

Sementara itu, Pasal 9 memberikan ruang kewenangan tersendiri bagi Menteri Agama untuk menetapkan kuota haji tambahan. Ibnu Sina menilai bahwa kewenangan atribusi ini dalam konteks Pasal 9 tidak dapat dilepaskan dari persyaratan ketat yang telah ditentukan dalam norma undang-undang. Kewenangan tersebut hanya dapat dirumuskan dan dilaksanakan apabila syarat adanya kuota tambahan dari Kerajaan Saudi Arabia terpenuhi dan kuota haji Indonesia telah resmi ditetapkan.

Ibnu Sina juga menguraikan kedudukan ganda Menteri Agama dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji. Selain menjalankan tugas administratif pemerintahan di bidang agama, khususnya terkait penyelenggaraan haji dan umrah, Menteri Agama juga ditunjuk secara sah sebagai Amirul Hajj. Penunjukan ini diatur secara spesifik dalam Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 2019, yang menempatkan Menteri sebagai pejabat dengan mandat representasional negara.

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Posisi sebagai Amirul Hajj赋予 Menteri Agama tanggung jawab untuk menjalankan misi diplomasi penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan bertindak atas nama negara Indonesia. Pelaksanaan fungsi diplomatik ini berkaitan erat dengan pertimbangan berbagai risiko penyelenggaraan serta keberlangsungan ibadah haji dan umrah dalam konteks hubungan diplomatik dengan negara lain. Oleh karena itu, Pasal 9 memberikan ruang bagi Menteri Agama untuk menetapkan kuota haji tambahan melalui kewenangan yang telah diatur secara hukum dalam peraturan perundang-undangan.