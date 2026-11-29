Pemerhati HR Yunus Triyonggo klarifikasi bahwa beban biaya SDM Danantara senilai Rp 439,2 miliar mencakup remunerasi, tunjangan, dan fasilitas, bukan hanya gaji pokok bulanan.

Isu mengenai tingginya pengeluaran sumber daya manusia (SDM) di Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mendapatkan klarifikasi resmi dari ahli manajemen. Pemerhati manajemen sumber daya manusia Yunus Triyonggo menegaskan bahwa angka pembiayaan sebesar Rp 439,2 miliar yang mencuat dalam laporan keuangan tidak sama dengan gaji bulanan.

Klarifikasi ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran publik dan anggota Komisi XI DPR yang mempertanyakan beban pengeluaran untuk pegawai dan pimpinan Danantara dalam satu tahun penuh. Angka tersebut memang terlihat sangat besar jika hanya dilihat sebagai gaji rutin, namun pemahaman yang akurat memerlukan analisis lebih mendalam terhadap komponen-komponen kompensasi.

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Komponen Gaji dan Remunerasi Eksekutif

Yunus Triyonggo menjelaskan bahwa biaya SDM di Danantara harus dipahami dari berbagai komponen yang lebih luas daripada sekadar uang tunai bulanan. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan tidak hanya berwujud gaji pokok, melainkan juga mencakup elemen-elemen lain yang jumlahnya sering kali di atas rata-rata industri konvensional.

Gaji bulanan sebenarnya hanya mewakili bagian fixed income dari total remunerasi. Perusahaan investasi strategis seperti Danantara biasanya menerapkan paket kompensasi yang kompleks untuk menarik talenta terbaik. Paket ini mencakup berbagai tunjangan dan insentif yang dihitung secara terpisah dari gaji dasar.

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Beban biaya yang signifikan ini dapat dimaklumi mengingat status Danantara sebagai entitas baru yang membutuhkan sumber daya manusia potensial. Perusahaan memerlukan individu dengan kemampuan lebih untuk memastikan operasional yang cakap dan efisien. Rekrutmen level top executive sering kali melibatkan skema kompensasi jangka panjang yang berbeda dengan karyawan biasa.

Mekanisme Grading dan Level Gaji

Untuk memahami mekanisme perhitungan gaji SDM, Danantara menerapkan sistem grading atau penentuan posisi yang ketat. Dari struktur jabatan ini, akan muncul pay level yang secara langsung mempengaruhi besaran kompensasi untuk setiap individu dalam organisasi.

Sistem ini memastikan bahwa gaji dan tunjangan sesuai dengan posisi dan tanggung jawab masing-masing SDM di Danantara. Mekanisme penentuan tingkat gaji seperti ini tidak hanya berlaku di Danantara, tetapi juga menjadi standar di berbagai perusahaan besar lainnya di Indonesia.

Dari grade jabatan tersebut, karyawan berhak mendapatkan tunjangan tambahan yang signifikan. Fasilitas, Tunjangan Hari Raya, dan asuransi kesehatan menjadi bagian integral dari paket kompensasi total. Hal ini menjelaskan mengapa total biaya SDM terlihat sangat besar dibandingkan dengan total gaji pokok saja.

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Implikasi bagi Transparansi Publik

Debat di hadapan Komisi XI DPR menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara dan badan usaha milik negara. Meskipun mekanisme kompensasi sudah dijelaskan, angka Rp 439,2 miliar tetap menjadi perhatian serius bagi pengawas legislatif.

Pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai tambah strategis bagi nasionalisme ekonomi. Efektivitas rekrutmen SDM mahal harus dibuktikan dengan kinerja nyata dan kontribusi terhadap visi Danantara sebagai investor strategis nasional.