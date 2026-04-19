Penjaga Perdamaian PBB Tewas dalam Serangan di Lebanon Selatan, Prancis Tuding Hizbullah

Seorang penjaga perdamaian PBB asal Prancis tewas dan tiga lainnya terluka dalam sebuah serangan di Lebanon selatan. Prancis menuduh Hizbullah bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di dekat Desa Ghandouriyeh tersebut, sementara Hizbullah membantah terlibat dan menyerukan penyelidikan menyeluruh.

Seorang penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) asal Prancis dilaporkan tewas akibat luka yang dideritanya setelah terlibat dalam insiden serangan bersenjata di Lebanon selatan. Peristiwa nahas ini terjadi pada hari kedua pemberlakuan gencatan senjata antara Hizbullah dan pasukan Israel, tepatnya di dekat Desa Ghandouriyeh. Perwira yang gugur tersebut diidentifikasi sebagai Sersan Kepala Florian Montorio dari Resimen Insinyur Parasut ke-17 yang berasal dari Montauban, Prancis .

Selain Montorio, tiga rekan seperjuangannya turut terluka dalam serangan tersebut dan telah dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis. Insiden ini memicu respons tegas dari Pemerintah Prancis, yang secara terbuka menuding Hizbullah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyampaikan duka cita mendalam atas kematian Sersan Kepala Montorio dan menegaskan bahwa bangsa Prancis menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan. Macron juga menyatakan dukungan penuh kepada keluarga prajurit yang gugur serta seluruh personel militer yang terlibat dalam misi perdamaian di Lebanon. Macron secara tegas menuliskan di media sosial bahwa segala sesuatu menunjukkan tanggung jawab atas serangan ini berada pada Hizbullah. Ia juga menuntut agar otoritas Lebanon segera menangkap mereka yang bertanggung jawab dan menjalankan kewajiban mereka bersama dengan UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Serangan ini terjadi di tengah upaya pemulihan pasca-konflik yang kembali memanas. Perang terbaru antara Israel dan Hizbullah bermula pada 2 Maret setelah kelompok yang didukung Iran itu melancarkan serangan roket ke wilayah Israel. Peristiwa ini menyusul serangan bersama antara Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran, yang menyebabkan tewasnya sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei. Konflik yang berujung pada invasi Israel ke Lebanon ini telah merenggut nyawa hampir 2.300 orang di Lebanon, memaksa lebih dari satu juta penduduk mengungsi, dan menimbulkan kehancuran yang sangat luas di berbagai wilayah. Menanggapi insiden yang menewaskan prajurit Prancis, Tribunal Militer Lebanon dilaporkan telah membuka penyelidikan dan sedang berkoordinasi dengan departemen intelijen tentara untuk mengidentifikasi para pelaku. Namun, Hizbullah secara tegas membantah memiliki keterkaitan dengan serangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan resmi, kelompok tersebut menyerukan kehati-hatian dalam menetapkan tuduhan dan penilaian sampai investigasi yang dilakukan oleh tentara Lebanon selesai dan seluruh keadaan dapat terungkap. Hizbullah menekankan bahwa pasukan penjaga perdamaian seharusnya berkoordinasi dengan tentara Lebanon dalam setiap operasinya. Mereka juga menyatakan keterkejutan atas tuduhan yang tergesa-gesa yang dialamatkan kepada mereka, terutama mengingat keheningan pihak yang sama ketika musuh Israel menyerang pasukan UNIFIL. Pernyataan Hizbullah ini menunjukkan adanya ketegangan dan perbedaan pandangan mengenai peran dan koordinasi pasukan di lapangan. Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Catherine Vautrin, mengonfirmasi bahwa prajurit yang tewas menjadi korban sebuah penyergapan. Ia menjelaskan bahwa Montorio sedang menjalankan misi untuk membuka jalur akses menuju sebuah pos UNIFIL yang terisolasi selama beberapa hari akibat pertempuran antara Hizbullah dan pasukan Israel di area tersebut. Menurut Vautrin, Montorio terjebak dalam penyergapan oleh kelompok bersenjata dari jarak yang sangat dekat dan langsung terkena tembakan dari senjata ringan. Upaya penyelamatan oleh rekan-rekannya di bawah tembakan juga dilaporkan tidak berhasil. Sementara itu, UNIFIL sendiri menyatakan bahwa sebuah patroli yang sedang bertugas membersihkan sisa bahan peledak di sepanjang jalan di Desa Ghandouriyeh untuk memulihkan akses ke posisi UNIFIL yang terisolasi, diserang oleh tembakan senjata ringan dari aktor non-negara. Insiden ini menegaskan bahwa situasi keamanan di Lebanon selatan masih sangat rentan. Pihak Prancis juga tidak tinggal diam. Presiden Macron dilaporkan telah berbicara dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam untuk mendesak otoritas Lebanon agar segera mengungkap tuntas insiden ini, mengidentifikasi dan menuntut para pelaku tanpa penundaan. Macron juga menekankan perlunya segala upaya dilakukan untuk menjamin keselamatan para prajurit UNIFIL, yang seharusnya tidak menjadi sasaran dalam keadaan apa pun. PM Salam sendiri telah memerintahkan penyelidikan atas serangan tersebut dan berjanji untuk membawa para pelaku ke pengadilan. Presiden Aoun dan Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri juga telah mengecam keras serangan tersebut, sementara tentara Lebanon turut mengecam insiden ini dan menegaskan komitmen untuk melanjutkan koordinasi erat dengan UNIFIL. Macron juga menegaskan kembali pentingnya penghormatan penuh terhadap gencatan senjata oleh semua pihak serta menegaskan kembali komitmen Prancis terhadap kedaulatan Lebanon, demi kepentingan seluruh rakyat Lebanon dan stabilitas kawasan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Netanyahu & Hizbullah Respons Gencatan Senjata Lebanon-IsraelGencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon mulai berlaku. Meski ada harapan perdamaian, situasi masih rentan. Hizbullah diminta bersabar.

Read more »

PBB Desak Hizbullah Patuhi Gencatan Senjata Lebanon-Israel, Trump Fasilitasi PerdamaianSekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Hizbullah mematuhi kesepakatan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel yang diumumkan Presiden AS Donald Trump. Guterres menekankan pentingnya kepatuhan semua pihak demi meredakan konflik yang telah berlangsung lama dan demi perdamaian warga kedua negara. Trump juga mengundang kedua pemimpin negara untuk membahas langkah selanjutnya menuju kesepakatan damai yang lebih komprehensif.

Read more »

Trump minta Hizbullah patuhi gencatan senjata Lebanon-IsraelPresiden AS Donald Trump mengatakan dirinya berharap kelompok Hizbullah mematuhi gencatan senjata antara Lebanon dan Israel."Saya berharap Hizbullah ...

Read more »

Hizbullah Justru Berterima Kasih ke Iran atas Gencatan Senjata Lebanon, Ini AlasannyaHizbullah berterima kasih pada Iran atas tekanan yang berhasil mewujudkan gencatan senjata di Lebanon selama 10 hari sejak 17 April 2026.

Read more »

Tentara Prancis Tewas, Tiga Terluka dalam Serangan Terhadap Pasukan PBB di LebanonSeorang tentara Prancis tewas dan tiga lainnya terluka dalam serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon pada Sabtu (18/4/2026). Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. UNIFIL menyatakan pasukannya diserang dengan senjata ringan oleh aktor non-negara saat menjalankan misi penyingkiran bahan peledak. Pihak UNIFIL tengah melakukan penyelidikan dan insiden ini berpotensi menjadi kejahatan perang.

Read more »

Serangan terhadap Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon: Prajurit Prancis Gugur, Hizbullah Dituding Bertanggung JawabPatroli Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) diserang saat membersihkan ranjau di selatan Lebanon, menewaskan seorang prajurit Prancis dan melukai tiga lainnya. UNIFIL menduga tembakan berasal dari aktor non-negara, sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron secara eksplisit menuduh Hizbullah bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Read more »