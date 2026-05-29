Penipuan Jual Titik Dapur MBG di Lombok Timur: Korban Rugi Rp950 Juta, Penyidikan Telah Dimulai

Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa proses pengajuan dan verifikasi SPPG tidak dipungut biaya, sambil mengingatkan masyarakat untuk memverifikasi semua info melalui kanal resmi. Kasus penipuan dapur MBG di Lombok Timur kini dalam tahap penyidikan, dengan kerugian mencapai Rp950 juta.

Kasus penipuan yang melibatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin mengemuka setelah masyarakat melaporkan modus penipuan yang menjanjikan pembangunan dan pengoperasian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ).

Pelaku mengklaim dapat menyediakan titik lokasi, pembangunan gedung dapur, serta menjamin operasional penuh, dengan syarat korban menyerahkan sejumlah uang. Menurut Sony, juru bicara Badan Gizi Nasional (BGN), seluruh proses pengajuan dan verifikasi SPPG yang sah tidak dipungut biaya oleh BGN. Sejak peluncuran program MBG, BGN secara konsisten mengingatkan publik untuk tidak mempercayai pihak yang menawarkan percepatan proses persetujuan atau jaminan operasional dengan imbalan uang.

BGN tidak pernah menunjuk perantara, calo, maupun pihak lain yang dapat menjamin pemberian titik lokasi SPPG melalui pembayaran. Semua tahapan dilakukan secara transparan sesuai regulasi yang berlaku. Berbagai korban kemudian menghubungi BGN setelah proyek yang dijanjikan tidak terealisasi dan dana yang telah diserahkan tidak kembali. Setelah dilakukan klarifikasi, pihak BGN menyarankan para korban menempuh jalur hukum.

Pada saat yang sama, Kapolres Lombok Timur, AKBP I Komang Sarjana, mengumumkan bahwa kasus ini telah masuk tahap penyidikan. Menurut laporan, korban kehilangan hingga Rp950 juta yang diyakini diserahkan kepada seorang terduga berinisial S untuk pembangunan dapur MBG di Masbagik Selatan, Lombok Timur. Penyidik telah mengeluarkan surat penyidikan pada 21 Mei 2026 dan pada 29 Mei 2026 menetapkan terduga tersebut. Pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum akan terus digali untuk mengungkap seluruh fakta serta pihak-pihak yang terlibat.

BGN menegaskan kembali pentingnya verifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah, termasuk persyaratan teknis, standar bangunan, dan kapasitas dapur. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpancing tawaran jasa pengurusan atau jaminan persetujuan pembangunan SPPG dengan imbalan tertentu. BGN juga mengapresiasi respons cepat Polda NTB dan Polres Lombok Timur dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG.

Selain itu, Badan Gizi Nasional menutup pendaftaran program MBG dan mengingatkan adanya modus penipuan jual beli titik dapur MBG di Batam yang merugikan hingga Rp400 juta, serta kasus serupa di wilayah lain seperti Batam, Madiun, Lampung, dan Sumatera Selatan, di mana total kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. BGN menegaskan kembali tiga poin utama: tidak ada biaya dalam pengajuan dan verifikasi SPPG, tidak ada perantara atau calo yang ditunjuk, serta semua informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

Masyarakat diminta melaporkan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program MBG maupun BGN kepada aparat penegak hukum untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas program tetap terjaga, sehingga manfaat program dapat tepat sasaran





