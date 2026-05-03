Peningkatan Warga Swiss Meninggalkan Gereja karena Pajak dan Faktor Lainnya

Peningkatan signifikan warga Swiss yang meninggalkan gereja pada tahun 2023, didorong oleh pajak gereja dan faktor-faktor sosial seperti sekularisme dan skandal di lingkungan rumah ibadah.

Swiss merupakan salah satu negara dengan sistem pajak yang relatif tinggi di dunia. Di antara berbagai macam pajak yang dikenakan, pajak gereja menjadi salah satu yang paling kontroversial.

Pajak ini dikenakan kepada individu yang terdaftar sebagai anggota gereja yang diakui negara, dengan tarif yang bervariasi antara 1% hingga 3% tergantung pada kanton atau wilayah tempat tinggal. Untuk menghindari kewajiban ini, banyak warga Swiss memilih untuk secara resmi keluar dari keanggotaan gereja. Bahkan, sebagian dari mereka menyatakan diri sebagai ateis untuk sepenuhnya menghindari kewajiban tersebut. Pada tahun 2023, data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah warga Swiss yang memutuskan untuk meninggalkan gereja.

Menurut laporan media lokal Le News, sebanyak 67.497 orang meninggalkan Gereja Katolik, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, sekitar 39.517 orang secara resmi meninggalkan gereja Protestan. Jika ditotal, lebih dari 100.000 orang telah memutuskan untuk keluar dari gereja pada tahun tersebut. Data dari Institut Sosiologi Pastoral Swiss (SPI) menunjukkan bahwa provinsi Basel-Stadt memiliki tingkat pengunduran diri dari gereja tertinggi, mencapai 4,5%.

Hal ini dikaitkan dengan sistem yang memungkinkan warga untuk berhenti dari keanggotaan gereja dan tidak membayar pajak gereja. Selain faktor pajak, ada pula alasan lain yang mendorong warga Swiss meninggalkan gereja, termasuk sekularisme yang semakin berkembang dan skandal di lingkungan rumah ibadah. Survei dan data demografis menunjukkan bahwa semakin banyak warga Swiss yang mengidentifikasi diri sebagai ateis, dengan angka sekitar 34% dari populasi pada tahun 2022.

Angka ini menunjukkan bahwa banyak orang benar-benar melepaskan diri dari agama, terlepas dari kewajiban pajak atau tidak. Fenomena ini mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas di Swiss, di mana masyarakat semakin beralih dari tradisi agama menuju pandangan yang lebih sekuler





