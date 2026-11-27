Polres Metro Jakarta Timur mencatat lonjakan 50 persen pemohon SKCK menjelang pendaftaran CPNS 2026 yang dibuka 27 November hingga awal Desember.

Polres Metro Jakarta Timur mencatat lonjakan permintaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK) sebesar 50 persen di tengah proses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) tahun 2026. Kepala Seksi Humas Kapolres Metro Jakarta Timur AKP I Made Budi mengonfirmasi peningkatan signifikan ini pada Jumat, 27 November 2026.

Mekanisme Pendaftaran Online dan Antrean Fisik

Penurunan antrean panjang di kantor polisi menjadi prioritas utama setelah hampir setengah lebih banyak pemohon datang ke Polres Jakarta Timur. AKP I Made Budi mengimbau masyarakat untuk menggunakan layanan pendaftaran daring guna memperlancar proses administrasi sebelum datang ke lokasi.

Also read Syarat Lamaran CPNS 2026 Dibuat Lebih Sederhana, Seperti Apa?

Pelayanan pembuatan SKCK di Polres Metro Jakarta Timur resmi dibuka mulai pukul 08.00 WIB. Pemohon yang telah menyelesaikan pendaftaran secara daring dapat langsung datang untuk melanjutkan proses administrasi dan pencetakan dokumen fisik di loket.

Posisi Pemohon dan Biaya Penerbitan Dokumen

Jihan, seorang pemohon berusia 27 tahun dari Kecamatan Cipayung, menjelaskan bahwa ia mengurus dokumen SKCK ini untuk memenuhi persyaratan pendaftaran CPNS di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia memilih mendaftar secara daring terlebih dahulu sebelum mencetaknya di kantor polisi.

Advertisement

Biaya penerbitan SKCK ditetapkan sebesar Rp30 ribu. Setelah melakukan pembayaran tersebut, Jihan tidak dikenakan biaya tambahan ketika datang ke kantor polisi untuk mencetak dokumen. Ia berharap proses pengurusan SKCK dapat berjalan lancar agar dokumen tersebut segera dapat digunakan.

Rekap Formasi CPNS dan Kesiapan SSCASN 2026

Pemerintah resmi membuka pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 dengan jumlah formasi sebanyak 154.052. Pendaftaran dilakukan melalui portal SSCASN milik Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 27 November hingga awal Desember 2026.

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) memastikan kesiapan sistem SSCASN melalui penyederhanaan proses bisnis pendaftaran. Kesiapan infrastruktur mencakup materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), keamanan, serta kanal pengaduan yang responsif untuk para pelamar.