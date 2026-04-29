Garda Nasional Rusia meningkatkan patroli di sekitar Lapangan Merah sebagai persiapan untuk parade Hari Kemenangan, yang tahun ini akan dikurangi skalanya karena ancaman keamanan dari Ukraina.

Anggota Garda Nasional Rusia , atau Rosgvardiya, meningkatkan kewaspadaan dan melakukan patroli intensif di sekitar area ikonik Lapangan Merah , Moskow, pada hari Rabu, 28 April 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari persiapan keamanan yang ketat menjelang perayaan Hari Kemenangan yang sangat penting bagi Rusia. Hari Kemenangan ini memperingati momen bersejarah ketika Uni Soviet berhasil mengalahkan Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, sebuah konflik yang dikenal oleh bangsa Rusia sebagai Perang Patriotik Besar. Patroli yang dilakukan oleh Rosgvardiya bukan hanya sekadar kehadiran simbolis, melainkan merupakan upaya proaktif untuk memastikan keamanan dan ketertiban di area strategis ini, mengingat potensi ancaman yang mungkin timbul menjelang acara besar tersebut.

Keamanan menjadi prioritas utama, dan semua langkah pencegahan diambil untuk melindungi warga sipil dan peserta parade. Parade militer Hari Kemenangan, yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 Mei, memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Rusia. Perayaan ini bukan hanya sekadar mengenang kemenangan di masa lalu, tetapi juga merupakan manifestasi dari semangat patriotisme, penghormatan kepada para veteran perang, dan demonstrasi kekuatan militer Rusia. Parade ini secara tradisional menampilkan berbagai unit militer, kendaraan tempur, dan peralatan militer modern.

Namun, tahun ini, Kremlin mengumumkan bahwa skala parade akan dikurangi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap situasi keamanan yang berkembang dan ancaman yang dirasakan dari aktivitas teroris yang diduga terkait dengan Ukraina. Pengurangan skala parade ini mencerminkan kehati-hatian dan kesadaran akan risiko yang ada, serta komitmen untuk melindungi keselamatan semua pihak yang terlibat. Salah satu perubahan signifikan dalam parade Hari Kemenangan tahun ini adalah tidak adanya demonstrasi peralatan militer.

Keputusan ini, yang diumumkan oleh Kremlin, didasarkan pada penilaian risiko yang cermat dan pertimbangan keamanan yang matang. Ancaman yang digambarkan sebagai 'aktivitas teroris Ukraina' dianggap terlalu besar untuk diabaikan, dan Kremlin memutuskan bahwa lebih baik menghindari potensi risiko dengan tidak menampilkan peralatan militer dalam parade. Meskipun demikian, parade tetap akan berlangsung dengan format yang lebih sederhana, dengan fokus pada penampilan unit-unit militer dan penghormatan kepada para veteran.

Keputusan ini telah memicu berbagai reaksi di kalangan pengamat politik dan militer, dengan beberapa pihak mengkritik langkah tersebut sebagai tanda kelemahan, sementara yang lain memuji Kremlin atas kehati-hatiannya. Terlepas dari perbedaan pendapat, yang jelas adalah bahwa keamanan tetap menjadi prioritas utama dalam perayaan Hari Kemenangan tahun ini. Perayaan ini tetap menjadi momen penting bagi Rusia untuk merayakan sejarahnya, menghormati pahlawannya, dan menegaskan identitas nasionalnya.

Peningkatan keamanan dan penyesuaian parade mencerminkan realitas geopolitik yang kompleks dan komitmen Rusia untuk melindungi kepentingan nasionalnya





