Peningkatan Kasus Covid‑19 di Singapura Diperkirakan Akan Berlanjut Seiring Penurunan Kekebalan Penduduk, Peringatan CDA

CDA menyatakan kenaikan signifikan jumlah kasus Covid‑19 pada 10–16 Mei, menyoroti potensi lonjakan periodik akibat varian lokal NB.1.8.1 dan penurunan kekebalan. Masyarakat diimbau memperbaharui vaksinasi, cuci tangan, dan memakai masker jika gejalanya.

Pada periode 10 hingga 16 Mei, jumlah kasus terkonfirmasi Covid‑19 di Singapura meningkat drastis menjadi 12.700, dibandingkan dengan 8.000 kasus pada pekan sebelumnya, menurut Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDA).

Peningkatan ini tercatat secara signifikan dan memberikan indikasi bahwa tren kenaikan kasus kemungkinan akan berlanjut sepanjang tahun, memperkuat peringatan CDA yang kerap mengemukakan bahwa pola perombakan kasus Covid‑19 mirip dengan pola wabah penyakit pernapasan endemik lainnya. Menurut laporan The Straits Times, rata‑rata jumlah pasien yang dirawat inap akibat Covid‑19 juga melonjak dari 56 menjadi 73 per hari dalam periode tersebut.

Pertama kali, CDA mencatat bahwa rata‑rata satu pasien per hari dieksekusi di unit perawatan intensif, mencerminkan tingkat keparahan yang masih signifikan meskipun jumlah pasien rawat inap meningkat. Dalam pengamatan varian virus yang beredar di wilayah ini, CDA menegaskan bahwa tidak ada indikasi varian lokal saat ini—yang dikenal sebagai NB.1.8.1, turunan dari JN.1—menunjukkan peningkatan tingkat kelulusan atau keparahan penyakit.

Menurut badan medis ini, varian ini sebelumnya diperkirakan memicu lebih dari setengah kasus penularan di Singapura, namun belum terlihat perubahan fatalitas atau peningkatan penyakit fatal. Meskipun demikian, prediksi CDA menunjuk bahwa lonjakan kasus periodik mungkin terkait dengan penurunan kekebalan warganya, faktor klimatis, atau pola interaksi sosial selama musim pernapasan. Penting untuk dicatat bahwa situasi ini menegaskan kebutuhan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan, untuk terus memperbaharui jadwal vaksinasi Covid‑19.

Klaim CDA menekankan bahwa warga berusia 60 tahun ke atas serta individu dengan kondisi medis tertentu atau usia 6 bulan ke atas harus menjadwalkan dosis booster. Tindakan tambahan yang diangkat meliputi praktik kebersihan rutin, mencuci tangan, serta memakai masker jika mengalami gejala gejala gejala seperti pilek, sakit tenggorokan, atau demam, yang semuanya diakui sebagai praktik pencegahan dasar.

Kesimpulannya, meski masih terlihat tanda optimisme terkait upaya mengendalikan pandemi, data ini menegaskan pentingnya kewaspadaan berkelanjutan dalam masyarakat untuk merespons potensi peningkatan kasus di masa mendatang. Semua upaya harus didukung oleh kebijakan kesehatan publik, pemantauan varian terkini, serta partisipasi aktif warga dalam strategi pencegahan.





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Covid-19 Singapura Badan Pengendalian Dan Pencegahan Penyakit VARIAN NB.1.8.1 Vaksinasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BI Dorong Percepatan Investasi Sulawesi Utara, Kunci Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi DaerahBank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara menekankan pentingnya percepatan investasi Sulawesi Utara sebagai motor penggerak ekonomi daerah di tengah tekanan global, demi mencapai target pertumbuhan yang signifikan dan berdampak langsung bagi...

Read more »

Indonesia mencatat peningkatan kasus IBD terkait peningkatan diagnostik medisInflammatory Bowel Disease (IBD) adalah suatu peradangan kronis non-infeksi pada saluran cerna yang berisiko menyebabkan kanker usus besar. Salah satu faktor penyebab berkurangnya keluhan IBD yang tak kunjung sembuh adalah IBD, penyakit ini seringkali mengintai kelompok usia produktif, yakni pada rentang usia 15-30 tahun. Jika tidak ditangani dengan tepat, IBD yang tidak terkelola dengan baik dapat berujung menjadi kanker usus besar. Selain itu, faktor genetik dan lingkungan, serta semakin canggihnya teknologi alat diagnosis medis turut berperan dalam peningkatan kasus IBD.

Read more »

Sepak Bola Indonesia: Festival Sepak Bola Rakyat Kembali Gelar, Demi Peningkatan Danar Sepak Bola IndonesiaFestival Sepak Bola Rakyat kembali digelar di Kota Festival 2026, menumbuhkan semangat pembinaan usia muda di Indonesia. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, turut berterima kasih atas keberhasilan Persib Bandung meraih gelar juara Super League 2025/2026. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyiapkan bonus bagi Persib Bandung usai juara Super League.

Read more »

Jumlah Kasus Baru HIV di Singapura Meningkat, 166 Kasus Baru pada 2025The number of new HIV cases in Singapore has increased again in 2025, with 166 cases reported among both citizens and permanent residents throughout the year, compared to 151 cases in 2024. Although the increase is slight, the annual number of HIV cases in Singapore shows a decreasing trend in recent years. In the period from 2009 to 2019, the number of new HIV cases ranged from 300 to 500 cases per year, and then dropped to 200 to 270 cases in 2020-2023, and since 2024 has been below 200 cases. The Communicable Diseases Agency (CDA) mentioned that annual fluctuations may still occur.

Read more »