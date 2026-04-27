Peningkatan Kasus Bunuh Diri di Kalangan Personel Militer Israel di Tengah Konflik Gaza

Laporan terbaru menunjukkan peningkatan kasus bunuh diri di kalangan personel militer dan kepolisian Israel sejak April 2026, dipicu oleh tekanan mental dan cedera moral akibat operasi militer di Gaza. Artikel ini membahas dampak psikologis perang berkepanjangan dan perlunya intervensi untuk mengatasi masalah ini.

Sebanyak 11 personel militer dan kepolisian Israel meninggal akibat bunuh diri sejak awal April 2026. Peningkatan angka bunuh diri dipicu oleh tekanan mental berat serta cedera moral pasca operasi militer Gaza.

Data ini terungkap dalam laporan Palestine Chronicle yang mencatat media Israel, Haaretz, yang menyoroti meningkatnya tekanan mental di kalangan aparat keamanan di tengah konflik berkepanjangan di Gaza. Dari total tersebut, enam korban merupakan tentara aktif. Sementara itu, tiga lainnya adalah prajurit cadangan yang sebelumnya pernah terlibat dalam operasi militer di Gaza, namun tidak sedang bertugas saat kejadian. Laporan itu juga mencatat bahwa sejak awal 2026, setidaknya 10 tentara aktif Israel telah meninggal akibat bunuh diri.

Angka tersebut hanya mencakup personel yang masih berdinas dan tidak termasuk reservis maupun aparat kepolisian. Serangan udara Israel di Gaza, Palestina, semakin memperburuk situasi. Sejak konflik di Gaza meningkat, tekanan psikologis terhadap prajurit disebut semakin tinggi, baik saat bertugas maupun setelah kembali dari medan operasi. Dengan 11 kasus hanya dalam satu bulan pada April 2026, jumlah tersebut sudah mendekati setengah dari total sepanjang tahun sebelumnya.

Investigasi media tersebut mengaitkan peningkatan kasus ini dengan tekanan mental berkepanjangan akibat operasi militer intensif selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, muncul pula istilah 'cedera moral' atau moral injury yang menggambarkan beban psikologis yang dialami prajurit setelah terlibat dalam konflik bersenjata. Situasi ini terjadi di tengah konflik yang masih berlangsung di Jalur Gaza. Data dari otoritas setempat menyebutkan puluhan ribu warga sipil telah menjadi korban sejak Oktober 2023.

Para ahli psikologi militer menilai bahwa kondisi ini memerlukan intervensi lebih serius, termasuk program penanganan trauma dan dukungan mental bagi para prajurit. Namun, hingga kini, langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini masih terbatas. Konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan kerugian fisik tetapi juga dampak psikologis yang mendalam bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan humanis dalam menangani konflik, termasuk penanganan terhadap personel militer yang mengalami trauma.

Dalam konteks ini, peran media dan organisasi internasional menjadi penting untuk menyoroti isu-isu yang sering kali diabaikan dalam narasi konflik





