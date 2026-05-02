Peningkatan Arus Kendaraan Menuju Lembang, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Arus lalu lintas menuju Lembang mengalami peningkatan signifikan, terutama setelah salat Jumat. Polres Cimahi telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas one way situasional untuk mengantisipasi potensi kemacetan. Berita ini juga mencakup berbagai peristiwa lain seperti peringatan Hari Buruh yang ricuh di Bandung, pencegahan keberangkatan WNI haji ilegal, dan perkembangan isu pendidikan serta internasional.

Arus lalu lintas menuju kawasan Lembang , Bandung Barat, mengalami peningkatan signifikan, terutama setelah waktu salat Jumat. Meskipun belum menyebabkan kemacetan parah, peningkatan volume kendaraan ini telah diantisipasi oleh Polres Cimahi dengan menyiapkan skema rekayasa lalu lintas *one way* situasional.

Penerapan *one way* akan dilakukan jika volume kendaraan terus meningkat. Peningkatan jumlah wisatawan ini diprediksi mencapai puncaknya pada hari Sabtu ini, mengingat masih banyak wisatawan yang masih dalam perjalanan menuju Lembang. Untuk mengelola situasi ini, personel Polres Cimahi telah ditempatkan di titik-titik rawan kemacetan seperti Simpang Beatrix, Simpang Panorama, dan Simpang Grand Hotel Lembang. Selain itu, Polres Cimahi juga memantau pergerakan arus kendaraan pada malam sebelumnya, termasuk pergerakan massa buruh yang menuju Jakarta untuk memperingati May Day 2026.

Pengamanan juga disiapkan untuk arus balik buruh dari Jakarta melalui gerbang tol Baros dan Padalarang. Pengawasan lalu lintas akan terus dilakukan secara berkelanjutan selama periode libur panjang berlangsung, dengan kesiapan untuk menerapkan rekayasa lalu lintas situasional jika diperlukan. Di sisi lain, Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya menegaskan bahwa rekayasa lalu lintas yang disiapkan bersifat situasional, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hal ini menunjukkan kesiapsiagaan aparat kepolisian dalam menghadapi dinamika lalu lintas selama libur panjang.

Selain isu lalu lintas, berbagai peristiwa lain juga menjadi perhatian. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menekankan pentingnya faktor 3M – Mutu, Merata, dan Memadai – untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Imigrasi juga berhasil mencegah keberangkatan 42 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga akan berangkat haji secara nonprosedural ke Arab Saudi, menunjukkan upaya pemerintah dalam menertibkan proses keberangkatan haji. Sementara itu, Kota Bandung dilanda kericuhan dan aksi anarkis saat peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026.

Massa yang diduga menyusup ke dalam aksi demonstrasi melakukan perusakan fasilitas umum seperti banner, lampu lalu lintas, CCTV pemerintah, videotron, dan bahkan pos polisi di kawasan Tamansari. Tindakan ini disesalkan dan pihak berwajib sedang menyelidiki serta mengejar pelaku. Di Kendari, Denpom XIV/3 berkoordinasi dengan Kodim 1417/Kendari dan meminta bantuan Polda Sulteng untuk mempercepat penangkapan oknum TNI yang terlibat dalam aksi perusakan. Kemenhaj memastikan proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia berjalan lancar, mulai dari kedatangan di Madinah hingga pergerakan menuju Mekkah.

Presiden Prabowo Subianto berencana meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, pada Mei 2026. Isu internasional juga mencuat, dengan Perdana Menteri Jepang yang harus menyeimbangkan tugas negara dengan mengurus suaminya yang terkena stroke. Selain itu, terdapat juga perkembangan terkait Resolusi Kekuatan Perang AS dan tudingan Iran terhadap Pentagon mengenai kerugian finansial perang. Pertandingan PSBS Biak melawan Persebaya Surabaya menjadi penentuan nasib tim di BRI Super League, serta terjadi kebakaran di sebuah rumah di Surabaya





