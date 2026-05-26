Penindakan Gabungan Bea Cukai Soekarno‑Hatta Amankan Emas Senilai Rp 45,73 Miliar di Terminal 3

Dalam 12 operasi antara April dan Mei 2026, tim Bea Cukai dan Avsec Bandara Soekarno‑Hatta menggagalkan penyelundupan 17,55 kg emas, menyita nilai Rp 45,73 miliar, dan menegakkan regulasi ekspor emas terbaru.

Tim gabungan Bea Cukai Soekarno‑Hatta dan Avsec Bandara Internasional Soekarno‑Hatta berhasil menggagalkan rangkaian upaya penyelundupan emas yang tidak memenuhi persyaratan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional.

Dalam rentang waktu April hingga Mei 2026, operasi gabungan ini mencatat 12 kali penindakan dan berhasil mengamankan total 17,55 kilogram emas dengan nilai taksir Rp 45,73 miliar. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno‑Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, mengungkapkan bahwa tim melakukan pengawasan intensif terhadap barang bawaan penumpang internasional. Berdasarkan analisis densitas tinggi, petugas menemukan emas dalam berbagai bentuk - mulai dari kepingan, batangan cast bar, hingga perhiasan yang disembunyikan di dalam koper, saku, atau dikenakan sebagai kalung.

Semua temuan tersebut kemudian diamankan dan dijalankan proses investigasi kepabeanan serta uji laboratorium guna memastikan kadar emas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penindakan pertama terjadi pada 16 April 2026, ketika seorang WNI berinisial LCD yang hendak terbang ke Hong Kong ditemukan membawa 60 keping emas seberat 3,018 gram dengan nilai perkiraan Rp 7,6 miliar.

Sebulan kemudian, pada 19 Mei 2026, petugas menghentikan seorang WNA asal Tiongkok berinisial FH yang membawa 10 batang cast bar seberat 10 kilogram, bernilai Rp 26,18 miliar. Tidak lama setelahnya, pada 20‑21 Mei, dua WNA Tiongkok lainnya, XWQ, FCT, dan WW, masing‑masing membawa sejumlah batangan cast bar dengan total berat dan nilai masing‑masing mencapai ratusan kilogram dan miliaran rupiah.

Puncak aksi penindakan tercatat pada 24 Mei 2026 ketika petugas berhasil mengungkap tujuh kasus sekaligus, semuanya melibatkan WNA asal Tiongkok yang menyembunyikan emas cast bar dalam jumlah dan berat yang bervariasi, mulai dari 149,84 gram hingga 516 gram, dengan total nilai lebih dari Rp 7 miliar. Menurut Hengky, semua barang hasil penindakan masih berada dalam tahap penelitian kepabeanan.

Tim akan melakukan uji laboratorium untuk memastikan kadar emas, serta melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pelaku guna mengidentifikasi peran masing‑masing dan kemungkinan keterlibatan jaringan internasional. Bea Cukai menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang dan penumpang internasional, khususnya komoditas bernilai tinggi yang memerlukan kepatuhan pada peraturan ekspor.

Selain itu, regulasi terbaru yang tercantum dalam PMK Nomor 80 Tahun 2025 memperketat ekspor emas dalam bentuk bubuk, dore, ingot, granules, cast bar, dan setengah jadi lainnya, dengan penerapan bea keluar guna mendukung hilirisasi industri nasional dan mengoptimalkan penerimaan negara. Bea Cukai bersama stakeholder terkait terus meningkatkan profil penumpang dan koordinasi lintas instansi untuk memastikan setiap kegiatan ekspor emas berjalan sesuai ketentuan yang berlaku





