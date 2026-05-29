Pengusaha Juno: Dari Kegagalan Hingga Kesuksesan

Pengusaha yang karib disapa Juno telah mencapai kesuksesan dengan usahanya Djoen Leather. Meski pernah mengalami kegagalan, ia tidak pernah menyerah dan terus mencari cara untuk bertahan hidup.

Dalam kondisi ekonomi dan bisnis yang belum stabil ketika itu, pengusaha yang karib disapa Juno bersama sang istri memilih tetap bertahan dan memulai semuanya dari nol.

Meski demikian, titik baliknya perlahan muncul terutama setelah ia mengusahakannya yang juga melalui ibadah. Kini, usaha Djoen Leather memiliki galeri besar dengan berbagai produk unggulannya. Dengan dibantu puluhan karyawan, berbagai produk indah dari olahan kulit seperti tas, dompet, ikat pinggang, card holder hingga furnitur dihasilkan dan berhasil terjual sampai Eropa. Setelah menyelesaikan kuliah, Juno sempat bekerja di sejumlah industri di Jawa Timur seperti Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto.

Dari pekerjaan tersebut, ia mulai memahami proses produksi kulit secara lebih mendalam karena terlibat langsung di berbagai tahapan pekerjaan di sana. Pengalaman bekerja di pabrik membuat dirinya memahami bagaimana cara menjaga kualitas bahan, mengatur produksi, hingga memahami kebutuhan pasar. Dari sana pula, ia mulai memiliki keinginan untuk membangun usaha sendiri suatu hari nanti.

Setelah beberapa tahun bekerja, Juno mencoba membangun usaha sendiri dengan mengembangkan produk berbahan kulit yang dipadukan dengan serat alam seperti rotan, pandan, dan purun untuk kebutuhan pasar ekspor. Usaha tersebut sempat berjalan dan menghasilkan pesanan. Namun kondisi usaha perlahan memburuk hingga akhirnya mengalami kegagalan. Kebangkrutan tersebut membuatnya putar otak, sembari mencoba mencari apa yang bisa dikerjakan untuk bertahan hidup.

Di masa sulit tersebut, ia mengaku pernah menjalani berbagai pekerjaan mulai dari memasok kayu, menerima proyek sampingan, hingga menjadi dosen tamu di kampus. Meski begitu, dirinya mengaku tidak pernah benar-benar meninggalkan dunia kulit karena merasa bidang tersebut sudah menjadi bagian dari hidupnya. Kemudian, dirinya kembali dimulai usaha bersama sejumlah rekan. Namun kerja sama tersebut ternyata tidak bertahan lama hingga akhirnya pecah kongsi pada 2015.

Setelah berpisah usaha, Juno memutuskan memulai lagi semuanya dari nol bersama sang istri dari rumah kecil yang kini menjadi galeri Djoen Leather. Modal awal yang dimilikinya saat itu hanya sekitar Rp4,3 juta untuk membeli mesin jahit. Dengan peralatan seadanya, seluruh proses produksi dilakukan sendiri. Di tengah kondisi usaha yang belum menentu, Juno memiliki kebiasaan bangun malam untuk salat Tahajud.

Saat itu, ia biasanya tidur lebih awal setelah salat Isya lalu bangun sekitar pukul dua atau tiga dini hari untuk beribadah dan menenangkan pikiran. Kebiasaan tersebut dilakukan rutin selama beberapa minggu ketika dirinya sedang berada di titik bingung menentukan arah usaha yang akan dijalani





