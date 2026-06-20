Pengurus Besar IPSI Sumbang Rp5 Miliar untuk Pembangunan Padepokan Pencak Silat di Yogyakarta

Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) Sugiono tiba di Yogyakarta untuk menghadiri pengajian akbar padepokan pencak silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah. PB IPSI akan menyumbangkan dana sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan padepokan pencak silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah.

Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) Sugiono tiba di Yogyakarta untuk menghadiri pengajian akbar padepokan pencak silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah , Sabtu (20/6/2026).

Sugiono menyampaikan bahwa PB IPSI akan menyumbangkan dana sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan padepokan pencak silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah. Nantinya, padepokan tidak hanya difungsikan untuk melatih fisik dan keterampilan sebagai insan pencak silat, tetapi juga membentuk mental generasi bangsa. Sugiono juga mengapresiasi Tapak Suci Putera Muhammadiyah yang akan melatih anak-anak yatim piatu serta korban perundungan atau bullying. Padepokan pencak silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah akan dibangun secara bertahap di lahan seluas 4.000 meter persegi dengan anggaran senilai Rp20 miliar.

Padepokan tersebut juga dapat difungsikan sebagai gedung serbaguna dan dapat digunakan untuk kegiatan olahraga seperti basket dan tenis, serta disediakan pula tempat bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar padepokan. Sugiono juga mengharapkan sumbangan ini bisa mempercepat proses pembangunan padepokan





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Pengurus Besar IPSI Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah Yogyakarta Pembangunan Padepokan

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