Pengurus Besar Ikatan Alumni (PB-IKA) BEM Nusantara Beraudiensi dengan Presiden dan Wakil Presiden

Pengurus Besar Ikatan Alumni (PB-IKA) BEM Nusantara menemui Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangka konsolidasi kebangsaan organisasi membahas kepemimpinan masa depan generasi muda.

Pengurus Besar Ikatan Alumni (PB-IKA) BEM Nusantara menemui Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangka konsolidasi kebangsaan organisasi membahas kepemimpinan masa depan generasi muda .

Audiensi tersebut merupakan bagian konsolidasi organisasi menjelang pelantikan kepengurusan PB IKA BEM Nusantara yang akan berganti pada 18 Juni 2026 di Jakarta. Menurut Pengurus Besar Ikatan Alumni (PB-IKA) BEM Nusantara Wahyu Irawan, organisasi ingin mengambil peran menjadi rumah besar bagi alumni mahasiswa melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang memiliki semangat pengabdian kepada bangsa.





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