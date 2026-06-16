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Pengurus Besar Ikatan Alumni (PB-IKA) BEM Nusantara Beraudiensi dengan Presiden dan Wakil Presiden

Politik News

Pengurus Besar Ikatan Alumni (PB-IKA) BEM Nusantara Beraudiensi dengan Presiden dan Wakil Presiden
Pengurus Besar Ikatan Alumni (PB-IKA) BEM NusaPresiden Ke-7 RI Joko WidodoWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
📆16/06/2026 16:12:00
📰antaranews
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Pengurus Besar Ikatan Alumni (PB-IKA) BEM Nusantara menemui Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangka konsolidasi kebangsaan organisasi membahas kepemimpinan masa depan generasi muda.

Pengurus Besar Ikatan Alumni (PB-IKA) BEM Nusantara menemui Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangka konsolidasi kebangsaan organisasi membahas kepemimpinan masa depan generasi muda .

Audiensi tersebut merupakan bagian konsolidasi organisasi menjelang pelantikan kepengurusan PB IKA BEM Nusantara yang akan berganti pada 18 Juni 2026 di Jakarta. Menurut Pengurus Besar Ikatan Alumni (PB-IKA) BEM Nusantara Wahyu Irawan, organisasi ingin mengambil peran menjadi rumah besar bagi alumni mahasiswa melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang memiliki semangat pengabdian kepada bangsa.

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Pengurus Besar Ikatan Alumni (PB-IKA) BEM Nusa Presiden Ke-7 RI Joko Widodo Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Konsolidasi Kebangsaan Kepemimpinan Masa Depan Generasi Muda

 

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