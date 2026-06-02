Pengunjung Mengamati Arsip Foto Presiden Pertama RI Soekarno di Museum Multatuli

Pengunjung Museum Multatuli, Lebak, Banten, mengamati arsip foto Presiden pertama RI Soekarno pada pameran foto Bulan Bung Karno. Pameran foto ini menampilkan 105 arsip foto yang menggambarkan momen penting kunjungan Presiden pertama RI Soekarno ke Provinsi Banten.

Pengunjung mengamati arsip foto Presiden pertama RI Soekarno pada pameran foto Bulan Bung Karno di Museum Multatuli , Lebak, Banten, Selasa (2/6/2026). Pameran foto dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno yang menampilkan 105 arsip foto tersebut menggambarkan momen penting kunjungan Presiden pertama RI Soekarno ke Provinsi Banten.

Fotojurnalis senior Oscar Motuloh menyampaikan paparan tentang arsip foto Presiden pertama RI Soekarno pada diskusi pameran foto Bulan Bung Karno di Museum Multatuli, Lebak, Banten, Selasa (2/6/2026). Pameran foto dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno yang menampilkan 105 arsip foto tersebut menggambarkan momen penting kunjungan Presiden pertama RI Soekarno ke Provinsi Banten. Dalam paparannya, Oscar Motuloh mengatakan bahwa Presiden pertama RI Soekarno pernah mengunjungi Provinsi Banten pada tahun 1957.

Pada kunjungan tersebut, Soekarno membuka jalan-jalan baru dan memperkenalkan program-program pemerintah kepada masyarakat Banten. Selain itu, Soekarno juga mengunjungi beberapa tempat wisata di Banten, seperti Gunung Padang dan Pantai Anyer. Pameran foto Bulan Bung Karno ini juga menampilkan beberapa arsip foto yang menunjukkan kehidupan sehari-hari masyarakat Banten pada masa Soekarno. Foto-foto tersebut menunjukkan kehidupan masyarakat Banten yang sederhana dan berkebun.

Dengan demikian, pameran foto ini dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang kehidupan masyarakat Banten pada masa Soekarno. Pameran foto ini juga dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi masyarakat Banten untuk mengenal lebih baik tentang sejarah dan budaya daerah mereka. Selain itu, pameran foto ini juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Banten untuk mengenal lebih baik tentang sejarah dan budaya daerah mereka





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pengunjung Arsip Foto Presiden Pertama RI Soekarno Museum Multatuli Pameran Foto Bulan Bung Karno

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

34.853 Jemaah Haji Pulang Lewat Bandara Soekarno-Hatta, Kepulangan Dimulai 1 Juni 2026Bandara Soetta Siap Sambut 84 Kloter Haji, Jamaah Diminta Tak Dijemput di Terminal

Read more »

PDIP minta BRIN-universitas kaji Pola Pembangunan Semesta SoekarnoSekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama perguruan tinggi mengkaji kembali Pola ...

Read more »

KBRI Roma Resmikan Patung Presiden Soekarno pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026KBRI Roma memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026 dengan menggelar upacara sekaligus meresmikan patung Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.

Read more »

Patung Presiden Soekarno di Roma Hadirkan Penghormatan dan Semangat DiplomasiDuta Besar RI untuk Italia Junimart Girsang menyampaikan bahwa patung Presiden Soekarno merupakan wujud penghormatan atas warisan diplomasi beliau.

Read more »