Pengunjuk Rasa Nepal Pusatkan Perhatian Pada Kandidat Pemimpin Sementara

Situasi Nepal yang relatif tenang setelah protes besar 'protes Gen Z' yang menewaskan 30 orang dan melukai lebih dari 1000 korban, mempunyai fokus baru yaitu pencarian pemimpin sementara. Names Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, mencuat sebagai kandidat terkuat.

Personel militer memeriksa bukti identitas dan dokumen para komuter di jalan sebagai langkah-langkah keamanan di Kathmandu pada 10 September 2025. Pada demo Nepal , para demonstran membakar gedung parlemen pada 9 September. - Tentara Nepal akan melanjutkan perundingan dengan perwakilan demonstran generasi Z ( Gen Z ) pada Kamis (11/9/2025) untuk menentukan sosok pemimpin sementara .

Setelah demo Nepal berujung ricuh dan terjadi kerusuhan di mana-mana, Perdana Menteri KP Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Poudel mundur dari jabatannya. Situasi Nepal kini berangsur tenang setelah protes besar yang digerakkan generasi muda, dikenal sebagai'protes Gen Z', menewaskan sedikitnya 30 orang dan melukai lebih dari 1.000 korban. Sushila Karki menjadi kandidat kuat yang didukung Gen-Z untuk menjadi pemimpin eksekutif sementara Nepal setelah PM Sharma Oli digulingkan di tengah demonstrasi besar-besaran di Nepal. Dalam proses pencarian pemimpin sementara, nama mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, mencuat sebagai kandidat terkuat.Para pengunjuk rasa menyebut Karki sebagai sosok yang bersih dan tegas dalam integritas. “Kami melihat Sushila Karki apa adanya. Jujur, tak kenal takut, dan teguh,” kata Sujit Kumar Jha, demonstran berusia 34 tahun. Menurut sumber yang mengetahui perkembangan, Karki (73) telah menyatakan kesediaannya. Namun, pemerintah dan militer masih mencari dasar konstitusional untuk proses pengangkatannya.Beberapa tokoh pedemo dikabarkan masih mencari kesepakatan bulat terkait figur pengganti. Peserta demo Nepal menggotong pengunjuk rasa yang terluka dalam demonstrasi di luar Gedung Parlemen di Kathmandu, Senin (8/9/2025). Demo di Nepal yang menolak larangan media sosial berujung bentrok dengan aparat. Polisi tembak massa di depan parlemen Nepal, 19 orang tewas, 145 luka. Pasukan militer masih melakukan patroli di Ibu Kota Kathmandu, yang dilaporkan relatif sepi usai demonstrasi yang disebut-sebut paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir





