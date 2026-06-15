Pengungsi Lebanon Kembali ke Desa, Amerika Serikat dan Iran Mencapai Kesepakatan Damai

Ribuan pengungsi Lebanon kembali ke desa dan kota mereka setelah pengumuman kesepakatan awal gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Tim Nasional Iran akan melakoni laga perdana di Grup G Piala Dunia 2026 melawan Selandia Baru. Serangan udara Rusia kembali mengguncang Ukraina, dan Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Jerman.

Ribuan pengungsi Lebanon secara bertahap kembali ke desa dan kota mereka, khususnya di wilayah Selatan. Kembalinya mereka ke tempat asal menyusul pengumuman kesepakatan awal gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran .

Sebelumnya, pada Senin (15/6/2026) pagi, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, mengumumkan bahwa Amerika Serikat (AS) dan Iran telah mencapai kesepakatan damai setelah melalui perundingan intensif. Penandatanganan resmi kesepakatan perdamaian antara AS dan Iran dijadwalkan akan berlangsung di Swiss pada Jumat 19 Juni 2026. Kesepakatan tersebut disebut mencakup penghentian seluruh operasi militer secara segera dan permanen, menandai potensi meredanya ketegangan yang selama ini melibatkan kedua negara.

Kedua pihak juga sepakat melakukan penghentian operasi militer secara segera dan permanen di semua lini, termasuk terkait situasi di wilayah Lebanon. Tim Nasional (Timnas) Iran akan melakoni laga perdana di Grup G Piala Dunia 2026 melawan Selandia Baru. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, California, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026) pukul 08.00 WIB. Di Piala Dunia 2026, skuad racikan pelatih Amir Ghalenoei ini bersaing bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru.

Laga ini menjadi ujian bagi Team Melli mempertahankan rekor tak terkalahkan atas Selandia Baru. Sebagaimana diketahui, pertemuan terakhir mereka terjadi pada 2003 lalu, dalam ajang AFC-OFC Challenge Cup, yang dimenangkan Iran dengan skor meyakinkan 3-0. Kedua tim memandang pertandingan ini sebagai peluang besar untuk meraih tiga poin pertama sekaligus menjaga peluang lolos ke babak gugur dari Grup G. Iran datang dengan status favorit dengan pengalaman tampil dalam tujuh edisi putaran final Piala Dunia.

Saat ini, Iran diperkuat penyerang andalan Mehdi Taremi, yang menjadi tumpuan di lini depan. Serangan udara Rusia kembali mengguncang Ukraina. Salah satu bangunan bersejarah, Kyiv Pechersk Lavra, yang menjadi simbol budaya dan spiritual Ukraina serta masuk daftar Warisan Dunia UNESCO, terdampak gelombang serangan Rusia yang terjadi pada Senin 15 Juni 2026. Menurut otoritas Kyiv, api membakar area kompleks tersebut setelah terkena serangan langsung.

Serangan juga menghantam salah satu gedung apartemen serta merusak jaringan listrik. Akibat kerusakan infrastruktur energi, sekitar 140.000 warga Kyiv sempat mengalami pemadaman listrik. Militer Ukraina menyatakan, Rusia meluncurkan 70 rudal dan 611 drone dalam serangan malam hari. Sementara, sistem pertahanan udara Ukraina mengklaim berhasil menjatuhkan 50 rudal dan 582 drone.

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 15 Juni 2026. Ini menjadi pertemuan kenegaraan perdana bagi kedua pemimpin ini. Pertemuan diawali dengan upacara penyambutan resmi yang dimeriahkan oleh kawalan pasukan berkuda, jajar kehormatan pelajar, serta suguhan Tari Zapin Melayu





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