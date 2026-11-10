Pengungkapan ICW: Kontrak Influencer RANS Entertainment Raih Rp14 Miliar dari APBN

ICW mengungkap pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan RANS Entertainment senilai Rp14 miliar, memicu kritik terhadap penggunaan dana pajak.

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICW mengungkap temuan terkait pengadaan jasa influencer yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad. Pengadaan ini dilakukan oleh dua kementerian pemerintah dengan total nilai kontrak yang mencapai miliaran rupiah.

Skema kerjasama ini mencakup publikasi konten digital melalui akun Instagram, TikTok, dan YouTube yang dikelola oleh RANS Entertainment. Akun personal Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga menjadi bagian dari paket jasa yang pengadaan pemerintahnya kini sedang diteliti secara serius.

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Rincian Dana APBN dan Nilai Kontrak

Salah satu detail krusial dari laporan ICW adalah nilai pengadaan publikasi melalui media sosial Instagram dan TikTok. Apabila dijumlahkan, nilai pengadaan untuk kedua platform tersebut mencapai sekitar Rp900 juta. Angka ini menjadi bagian dari alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang masuk ke kantong RANS Entertainment.

Total anggaran APBN yang dialokasikan untuk proyek influencer ini mencapai Rp14 miliar. Angka nominal tersebut mengindikasikan skala besar dari interaksi antara pemerintah dengan figur publik dalam strategi komunikasi digital nasional.

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Alasan Seleksi Influencer Publik

ICW menarik perhatian karena status Raffi Ahmad sebagai salah satu figur publik dengan jumlah pengikut terbesar di Indonesia. Popularitasnya yang tinggi memberikan potensi jangkauan audiens yang luas untuk menyampaikan informasi resmi maupun mempromosikan program pemerintah kepada masyarakat umum.

Sebagai tambahan, Raffi Ahmad memegang jabatan penting sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Peran resmi ini memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjangkau kalangan muda melalui platform digital.

Kritik Terhadap Penggunaan Dana Publik

Kendati popularitas dan jumlah pengikut menjadi faktor utama, ICW menyoroti bahwa biaya promosi tidak hanya ditentukan oleh jumlah followers. Penentuan besaran harga jasa juga melibatkan analisis terhadap jenis konten, jangkauan audiens yang spesifik, durasi penayangan, serta ruang lingkup kerjasama yang disepakati.

Kritik tajam mengarah pada penggunaan dana pajak negara untuk kepentingan promosi. ICW menegaskan bahwa dana APBN seharusnya tidak digunakan semata-mata untuk membeli popularitas atau meningkatkan gengsi influencer, melainkan untuk tujuan publik yang lebih substantif.

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Dampak dan Tanggapan Instansi Terkait

Temuan ICW ini menjadi sorotan publik karena menggabungkan ranah politik, ekonomi, dan media sosial. Penggunaan rekening perusahaan media sebesar Rp14 miliar dari APBN memicu pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengadaan jasa negara.

Kasus ini membuka diskusi tentang standar harga jasa influencer ketika melibatkan anggaran negara. Masyarakat mengharapkan kejelasan lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi dan evaluasi kinerja dari setiap kontrak yang telah ditandatangani oleh kementerian terkait.