Pengunduran Diri Gibran Raka dan Usulan HMP Kontrakan Wakil Presiden

Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari pewakil presiden sementara anggota DPR mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat untuk memakzulkannya. Kasus ini mempertemukan politisi, hukum, dan keputusan Mahkamah Agung terkait ijazahnya

Gibran Rakabuming Raka memutuskan mengundurkan diri sebagai wakil presiden Indonesia pada tanggal 11 November 2023. Ketua Umum Partai Gerakan Prabowo, Budi Arie Setiadi, mengonfirmasi keputusan tersebut melalui wawancara dengan BBC News Indonesia, menegaskan bahwa pengunduran diri tersebut sah dan resmi.

Keputusan HMP oleh DPR Berjulur

Pada rapat bersama di ruang Komisi VIII DPR pada hari yang sama, 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan ini bertujuan untuk memakzulkan Gibran Raka dari jabatan wakil presiden. Pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa, menyatakan bahwa ketiguan 120 penandatangan umumnya setuju dengan langkah tersebut.

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Kasus Ijazah dan Dugaan Saran Prabowo

Beberapa hari sebelum pengunduran diri, Gibran sempat menyatakan akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan Mahkamah Agung yang menghentikan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA-nya. Ia mengklaim mendapat saran semacam itu dari Prabowo Subianto. Namun, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, menolak klaim tersebut, merujuk pada pernyataan Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator bidang Hukum.

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Proses Hukum PTUN dan Perdebatan Publik

Mahkamah Agung memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan pada 2019. Pihak pengadilan tata usaha negara (PTUN) menyatakan keputusan Mahkamah Agung tidak dapat diubah oleh gugatan baru. Di balik proses tersebut, kuasa hukum Gibran menuduh adanya cacat pada putusan MA karena kliennya tidak pernah diberi kesempatan bukti. Sementara itu, penggugat Mercy Sihombing mengajukan gugatan pada tahun 2026, menantang keabsahan administrasi negara atas sertifikat tersebut.

Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya

Pengunduran diri Gibran menandai perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan. Sementara itu, usulan HMP menambah tekanan politik terhadap pelaku yang terlibat. Di bidang hukum, proses pengadilan masih menunggu keputusan akhir dari PTUN, yang dapat mempengaruhi masa depan posisi Gibran dan kebijakan pendidikan di Indonesia.