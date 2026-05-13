Pengumuman Pindahnya Ribuan SPPG dari Kanal Pengaduan Publik, Dakwaan Veri dan Validasi SPPG Cokrokanbud.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakon) Republik Indonesia (RI) Muhammad Qodari mengungkap tentang program Meraikan Beras Garam (MBG) di dalam konferensi pers di Jakarta. Ia menyampaikan, ribuan SPPG hilang dari kanal pengaduan publik dengan total pengaduan tercatat 3.615 aduan sepanjang 2026. Untuk pendataan penerima manfaat, spesifikasinya diambil dari data pokok pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk peserta didik. Sementara data kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, sumber data yang digunakannya diambil dari Badan Kependuduk dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan khusus SPGG juga wajib melakukan inspeksi terkait mutu MBG.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia (RI) Muhammad Qodari mengungkap adanya ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dihentikan sementara atau di-suspend sebagai kanal pengaduan publik.

Ia menambah, total pengaduan yang masuk tercatat 3.615 aduan sepanjang 2026 ini. Qodari menjelaskan proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh masing-masing SPPG melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, kader PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), dan bidan desa. Ia menambahkan, seluruh SPPG wajib mengacu pada angka kecukupan gizi (AKG) harian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 28 Tahun 2019 dan setiap SPPG wajib melakukan cek mutu secara fisik sebelum MBG dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Untuk penguatan pengawasan dan akuntabilitas SPPG, ia mengatakan BGN juga melakukan inspeksi terhadap SPPG sebagai bentuk pengawasan tata kelola distribusi MBG





Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG, SPPG Tembok Dukuh Sampaikan Permohonan MaafRatusan siswa Surabaya diduga keracunan MBG dari SPPG Tembok Dukuh. Pihak sekolah minta maaf, korban dirawat, dan sampel makanan tengah diuji laboratorium.

SPPG di Surabaya Langsung Stop Operasional usai Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBGSPPG Tembok Dukuh Surabaya hentikan operasional usai ratusan siswa keracunan menu MBG. Proses evaluasi dan uji laboratorium sedang dilakukan.

200 Siswa Akibat Keracunan Menu MBG, SPPG Tembok Dukuh Siap BertanggungjawabSetidaknya ada 200 siswa dari 12 sekolah tingkat TK, SD, dan SMP yang dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit, setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG Tembok Dukuh. Mayoritas korban mengalami mual dan pusing, diduga karena hidangan berbahan daging disajikan dalam menu MBG.

SPPG di Surabaya Ungkap Menu usai Insiden Keracunan MBG: Ada Daging KrengsenganKeracunan diduga usai santap MBG Surabaya. Menu daging krengsengan dari SPPG Tembok Dukuh diuji laboratorium, jadi sorotan warga setempat.

