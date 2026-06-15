Pengumuman Penting: Federasi Sepak Bola Tunisia Mengumumkan Akhirnya Hubungan Kerja dengan Pelatih Sabri Lamouchi

Federasi sepak bola Tunisia mengumumkan akhirnya hubungan kerja dengan pelatih Sabri Lamouchi setelah kekalahan mencolok dari Swedia dalam laga pertama fase grup Piala Dunia 2026.

Pengumuman penting telah disampaikan oleh federasi sepak bola Tunisia pada Senin (15/6/2026), setelah tim nasional menelan kekalahan mencolok dengan skor 1-5 dari Swedia dalam laga pertama fase grup Piala Dunia 2026 .

Hasil tersebut langsung memunculkan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim dan jajaran kepelatihan. Melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial, pihak otoritas sepak bola Tunisia memastikan bahwa hubungan kerja dengan pelatih Sabri Lamouchi telah berakhir. Mereka juga menjelaskan bahwa proses penunjukan Sabri Lamouchi ketika memimpin Tunisia dalam laga Piala Dunia 2026 versus Swedia, telah berakhir. Kekalahan besar tersebut memunculkan tanda tanya mengenai kesiapan Tunisia menghadapi persaingan di level tertinggi sepak bola internasional.

Saat kemudian dihancurkan Swedia pada laga pembuka, tekanan terhadap Lamouchi pun semakin sulit dibendung. Lamouchi sendiri baru dipercaya menangani Tunisia pada Januari 2026. Namun masa kepemimpinannya berakhir jauh lebih cepat dari perkiraan karena federasi memilih melakukan perubahan demi menjaga peluang tim bertahan di persaingan fase grup. Walaupun mengawali kompetisi dengan hasil yang mengecewakan, kesempatan Tunisia untuk melangkah ke babak berikutnya masih belum sepenuhnya hilang.

Mereka masih memiliki dua pertandingan penting yang akan menentukan nasib di fase grup. Tunisia dijadwalkan berhadapan dengan Jepang pada Sabtu mendatang di stadion yang sama ketika mereka kalah dari Swedia. Setelah itu, mereka akan menjalani laga terakhir grup melawan Belanda di Kansas City. Pihak federasi berharap pergantian pelatih dapat membawa dampak positif dan membangkitkan kembali kepercayaan diri tim menjelang dua pertandingan yang sangat menentukan tersebut





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