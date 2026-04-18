Pengumpulan KTP di Gedung Berpotensi Langgar UU Perlindungan Data Pribadi

Praktik umum penyerahan KTP atau pemindaian wajah saat memasuki gedung ternyata menyimpan risiko pelanggaran privasi. Pakar hukum dan keamanan siber mengingatkan pengelola gedung untuk mencari alternatif yang lebih aman dan relevan sesuai UU Pelindungan Data Pribadi.

Praktik penyerahan kartu identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau pemindaian wajah, di meja resepsionis saat memasuki sebuah gedung, meskipun umum dilakukan, ternyata berpotensi melanggar prinsip perlindungan data pribadi . Fenomena ini kerap menjadi prosedur wajib di berbagai lokasi, bahkan pengunjung tidak diizinkan masuk jika tidak menunjukkan identitas. Namun, langkah ini menyimpan potensi risiko yang tidak disadari banyak pihak.

Parasurama Pamungkas, seorang peneliti dari Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), mengungkapkan bahwa pengumpulan data pribadi yang sebenarnya tidak relevan dengan aktivitas yang dilakukan pengunjung, seperti sekadar masuk ke sebuah tower atau mendaftar akun, merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip pelindungan data pribadi. Menurutnya, praktik semacam ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran karena tidak memenuhi beberapa prinsip dasar yang tertuang dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia. Salah satu prinsip kunci adalah keterbatasan dan relevansi tujuan pengumpulan data. Pengendali data, dalam hal ini pengelola gedung, tidak memenuhi unsur keabsahan karena data pribadi yang dikumpulkan tidak selalu relevan dengan tujuan awal pengambilan data tersebut, dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan lain yang tidak semestinya. Indonesia telah memiliki payung hukum perlindungan data pribadi melalui UU PDP yang disahkan pada tahun 2022. Undang-undang ini dirancang untuk mengatur secara ketat hak-hak warga negara sebagai pemilik data pribadi dan menetapkan sanksi pidana serta denda bagi perusahaan maupun institusi pemerintah yang lalai dalam melindungi data pribadi. Namun, implementasi UU ini masih menghadapi kendala serius. Pemerintah belum mendirikan badan pengawas pelindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan oleh UU tersebut. Badan ini seharusnya sudah terbentuk satu tahun setelah UU diterbitkan, yang berarti paling lambat pada 17 Oktober 2024. Ketiadaan badan pengawas ini berakibat pada lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktik-praktik pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Parasurama menekankan bahwa pengelola gedung seharusnya mencari alternatif selain mengumpulkan KTP atau melakukan pemindaian wajah. Pihak pengelola harus menemukan cara-cara yang tidak berisiko bagi masyarakat dan tidak membatasi akses mereka ke tempat tersebut. Privasi seharusnya diberikan secara default dan dirancang sejak awal (by design) dalam setiap sistem. Perlindungan privasi ini juga harus menjadi tanggung jawab pengelola area terbatas, termasuk gedung perkantoran dan fasilitas publik lainnya. Ia menyamakan praktik ini dengan apa yang terjadi di platform digital, di mana pengguna terkadang harus memilih antara menikmati layanan tanpa iklan dengan membayar, atau menerima iklan dengan menggunakan layanan secara gratis. Dalam konteks gedung, identitas fisik dikumpulkan sebagai ganti akses, yang merupakan bentuk lain dari pertukaran data pribadi dengan layanan. Menanggapi hal ini, Alfons Tanujaya, seorang Pakar Keamanan Siber dari Vaksincom, memberikan pandangan tambahan. Ia menjelaskan bahwa foto selfie dan KTP bukanlah alat identifikasi yang sepenuhnya diakui oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai metode identifikasi resmi untuk setiap transaksi atau akses. Dari sisi keamanan, risiko kebocoran data sangat bergantung pada bagaimana data tersebut dikelola dan disimpan oleh pihak pengelola. Jika data tidak disimpan dengan aman, risiko kebocoran menjadi sangat tinggi. Alfons memperingatkan bahwa data yang bocor, termasuk foto wajah dan informasi pribadi, dapat disalahgunakan dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk tujuan yang tidak diinginkan, yang berarti masalahnya tidak akan berhenti pada kebocoran itu sendiri, melainkan potensi penyalahgunaan lebih lanjut yang merugikan individu. Untuk memastikan kepatuhan dan melindungi hak privasi masyarakat, pengelola gedung perlu meninjau kembali prosedur penerimaan tamu dan karyawan. Pendekatan yang lebih berfokus pada otentikasi tanpa perlu mengumpulkan data sensitif secara berlebihan sangat disarankan. Penggunaan sistem otentikasi yang lebih canggih namun tetap menghormati privasi, atau pembatasan pengumpulan data hanya pada informasi yang benar-benar esensial dan relevan dengan tujuan kunjungan, adalah langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, transparansi mengenai tujuan pengumpulan data dan bagaimana data tersebut akan digunakan serta dilindungi juga krusial untuk membangun kepercayaan publik. Mengingat UU PDP telah berlaku, sudah saatnya semua pihak, termasuk pengelola gedung, untuk benar-benar memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Tanpa badan pengawas yang efektif dan kesadaran yang meluas, potensi pelanggaran data pribadi di berbagai sektor, termasuk akses fisik ke gedung, akan terus berlanjut dan membahayakan hak-hak warga negara





