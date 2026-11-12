Penguatan Tata Kelola Pengadaan Kota Jakarta Utara Cegah Fraud

Inspektur Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma menekankan pentingnya deteksi dini fraud dalam pengadaan barang jasa di Jakarta Utara selama Bimtek 11-12 November 2026.

Pemerintah Kota Jakarta Utara menggelar Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola dan Deteksi Dini Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diselenggarakan Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Jakarta Utara selama dua hari, 11 hingga 12 November 2026, di Ruang Bahari Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat kunci dan tenaga ahli pengawas untuk membahas strategi penanggulangan kecurangan di sektor pengadaan publik secara komprehensif. Kegiatan ini menjadi titik tolak penting bagi daerah metropolitan dalam meningkatkan standar etika dan profesionalisme dalam setiap transaksi belanja negara di tingkat lokal.

Mekanisme Deteksi Dini Fraud Pengadaan Barang Jasa

Inspektur Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma menilai pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang memiliki tingkat risiko tinggi terjadi kecurangan atau fraud sehingga membutuhkan perhatian dan pengawasan secara serius dari seluruh pemangku kepentingan. Langkah pencegahan harus dilakukan sejak awal bahkan sebelum proses pengadaan berikutnya dilaksanakan sebagaimana ditegaskan oleh pejabat senior tersebut dalam sambutannya. Ia menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar proses administratif maupun upaya merealisasikan anggaran namun juga bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas tata kelola perlu diperkuat sekaligus mengintensifkan langkah deteksi dini terhadap potensi kecurangan yang mungkin terjadi di lapangan.

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Komitmen Integritas ASN Menurut Inspektorat DKI Jakarta

Dhany Sukma menyatakan bahwa langkah pencegahan dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang bertujuan meneguhkan kembali komitmen untuk melakukan belanja pemerintah secara bijak dan sesuai kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan dukungan dan penghargaan melalui berbagai tunjangan kepada ASN sehingga sudah selayaknya hal tersebut diimbangi dengan tanggung jawab integritas dan komitmen dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Menurut Dhany bimbingan teknis itu tidak hanya menjadi sarana memperkuat pemahaman mengenai integritas tetapi juga momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki tata kelola pengadaan agar semakin efektif efisien dan menghasilkan akuntabilitas yang tinggi bagi seluruh stakeholder yang terlibat.

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Dukungan Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat

Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengapresiasi kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta khususnya Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai bentuk kolaborasi yang solid. Ia mengatakan penguatan tata kelola pengadaan memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan dan kualitas pelayanan publik yang diterima oleh warga Jakarta Utara secara umum. Keberhasilan pengadaan barang dan jasa tidak cukup hanya dilihat dari tuntasnya administrasi maupun tingginya serapan anggaran karena setiap tahapan harus dilaksanakan secara transparan akuntabel efektif efisien serta berlandaskan integritas yang kuat. Ia menegaskan setiap rupiah anggaran pemerintah harus dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan legal.

Harapan Ekosistem Pengadaan Profesional dan Berintegritas

Melalui penguatan kapasitas peningkatan kewaspadaan dan pengawasan yang berkelanjutan Pemerintah Kota Jakarta Utara berharap tercipta ekosistem pengadaan barang dan jasa yang semakin profesional dan berintegritas di masa depan. Langkah konkret ini diharapkan mampu menutup celah-celah kelemahan sistemik yang selama ini menjadi masalah klasik dalam pengelolaan anggaran daerah di berbagai instansi pemerintahan. Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara mencatat bahwa kegiatan di Ruang Bahari Kantor Wali Kota Jakarta Utara ini menjadi platform strategis bagi para pelaku pengadaan untuk menyamakan persepsi mengenai standar etika dan prosedur yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum dan pengawasan yang ketat maka kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah akan semakin meningkat serta mendukung terwujudnya Jakarta Utara yang maju dan adil secara ekonomi dan sosial.