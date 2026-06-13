Penguatan Rupiah dan Kenaikan Harga BBM: Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Tekanan Ekonomi

Penguatan rupiah dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi merupakan dua peristiwa ekonomi yang signifikan terjadi di Indonesia pada bulan Juni 2026. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat sore menguat 129 poin atau 0,71 persen menjadi Rp17.860 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.989 per dolar AS. Bank Indonesia (BI) menyatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus mengalami penguatan dan saat ini kembali berada di bawah level Rp18.000 per dolar AS, pascakenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) menjadi 5,5 persen.

Karyawan menghitung uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat di gerai penukaran mata uang asing Ayu Masagung, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa (12/5) melemah 115 poin atau 0,66 persen menjadi Rp17.529 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.414 per dolar AS, terpengaruh ekspektasi suku bunga tinggi The Fed yang lebih lama.

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye Urgensi menaikkan harga BBM ini saya perkirakan terkait dengan strategi pemerintah dalam mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta mengatasi tekanan APBN yang terjadi akibat pelemahan rupiah tersebut Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Jumat (12/6), mulai dari penguatan rupiah hingga masuknya modal asing ke SRBI dan SBN yang mencapai Rp19,02 triliun pascakenaikan BI-Rate. Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Jumat sore menguat 129 poin atau 0,71 persen menjadi Rp17.860 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.989 per dolar AS.

Bank Indonesia (BI) menyatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus mengalami penguatan dan saat ini kembali berada di bawah level Rp18.000 per dolar AS, pascakenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) menjadi 5,5 persen. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa investor asing merespons positif penguatan bauran kebijakan, yakni kenaikan BI-Rate serta penguatan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN).

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat, bergerak menguat mengikuti bursa saham global, seiring optimisme pelaku pasar akan dilakukannya kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran. IHSG dibuka menguat 74,38 poin atau 1,26 persen ke posisi 5.960,27. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 9,97 poin atau 1,70 persen ke posisi 596,81.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi bertujuan untuk menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta mengatasi tekanan APBN. Urgensi menaikkan harga BBM ini saya perkirakan terkait dengan strategi pemerintah dalam mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta mengatasi tekanan APBN yang terjadi sebagai akibat pelemahan rupiah tersebut Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Jumat (12/6), mulai dari penguatan rupiah hingga masuknya modal asing ke SRBI dan SBN yang mencapai Rp19,02 triliun pascakenaikan BI-Rate.

Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Jumat sore menguat 129 poin atau 0,71 persen menjadi Rp17.860 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.989 per dolar AS. Bank Indonesia (BI) menyatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus mengalami penguatan dan saat ini kembali berada di bawah level Rp18.000 per dolar AS, pascakenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) menjadi 5,5 persen.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa investor asing merespons positif penguatan bauran kebijakan, yakni kenaikan BI-Rate serta penguatan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat, bergerak menguat mengikuti bursa saham global, seiring optimisme pelaku pasar akan dilakukannya kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran. IHSG dibuka menguat 74,38 poin atau 1,26 persen ke posisi 5.960,27.

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 9,97 poin atau 1,70 persen ke posisi 596,81. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi bertujuan untuk menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta mengatasi tekanan APBN. Urgensi menaikkan harga BBM ini saya perkirakan terkait dengan strategi pemerintah dalam mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta mengatasi tekanan APBN yang terjadi sebagai akibat pelemahan rupiah tersebut





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Penguatan Rupiah Kenaikan Harga BBM Strategi Pemerintah Tekanan Ekonomi Bank Indonesia

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