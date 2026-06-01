Penghormatan Terakhir untuk Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu

Ryamizard Ryacudu, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Menteri Pertahanan, meninggal dunia pada Senin (1/6/2026). Sebelum diantarkan ke peristirahatan terakhirnya, jenazah almarhum disemayamkan di depan Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, dan disemayamkan di TMP Kalibata untuk menjalani pemakaman militer.

Ryamizard memegang prinsip, keberhasilan tugas adalah milik prajurit. Sebaliknya, jika tugas tersebut tidak berhasil, komandanlah yang harus memikul tanggung jawab. Langkah perlahan barisan prajurit membelah jalanan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Diiringi alunan instrumen dari Garnisun Tetap I/Jakarta, peti jenazah berselimut bendera Merah Putih itu diusung perlahan menuju liang lahad. Keheningan pun seketika terpecahkan oleh dentuman salvo yang ditembakkan ke udara oleh satu regu prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Tembakan kehormatan militer tersebut menjadi salam perpisahan kenegaraan bagi Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu yang kini telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Penghormatan agung untuk almarhum telah mengalir sejak Senin pagi.

Sebelum diantarkan ke peristirahatan terakhirnya, jenazah disemayamkan terlebih dahulu di depan Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan. Di sana, Presiden Prabowo Subianto hadir secara khusus untuk memberikan penghormatan terakhir. Presiden tiba sekitar pukul 08.25 dan langsung menuju ruang hening. Dalam suasana khidmat, Kepala Negara berdiri sejenak di hadapan jenazah, memanjatkan doa bagi sosok yang pernah menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (2002-2005) dan Menteri Pertahanan (2014-2019) tersebut.

Setelah upacara persemayaman yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan selesai, jenazah almarhum kemudian dilepas menuju TMP Kalibata untuk menjalani pemakaman militer. Di sana, pemakaman militer berlangsung dengan penuh penghormatan. Tepat saat azan zuhur berkumandang, jenazah perlahan diturunkan ke liang lahad.

Empat perwira tinggi bintang tiga TNI AD, yakni Panglima Kostrad Letjen Mohammad Fajar, Komandan Jenderal Kopassus Letjen Djon Afriandi, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri Letjen Iwan Setiawan, serta Komandan Kodiklatad Letjen Mohammad Hasan, tampak memegang dan membentangkan bendera Merah Putih di atas peristirahatan terakhir sang jenderal. Saya bersama-sama sejak muda sampai dengan pensiun sekarang, tidak pernah merasakan perubahan (almarhum soal) dedikasi dan pengabdian kepada negara.

Di area pemakaman, barisan pasukan elite dari Kopassus, Kopasgat, Marinir, dan Kostrad berdiri tegap dengan senjata lengkap. Ratusan pasang mata, baik dari unsur sipil maupun militer, turut hadir menjadi saksi kepergian almarhum. Tampak hadir sederet tokoh nasional, pejabat negara, hingga petinggi TNI-Polri yang memadati area makam.

Mereka di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Djamari Chaniago, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beserta Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Selain itu, hadir pula Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Tonny Harjono.

Bagi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, negara memang patut memberikan penghormatan kepada para prajurit teladannya. Di mata Sjafrie, Ryamizard adalah sosok prajurit sejati yang terus berada di lapangan sejak berpangkat muda hingga tua, tanpa pernah menuntut balas jasa.

"Saya sama-sama sejak muda sampai dengan pensiun sekarang, tidak pernah merasakan perubahan dedikasi dan pengabdian kepada negara," ujar Sjafrie seusai acara pemakaman. Sjafrie menyebut almarhum selalu memegang prinsip bahwa apabila sebuah tugas berhasil dilaksanakan, keberhasilan itu adalah milik prajurit. Sebaliknya, jika tugas tersebut tidak berhasil, komandanlah yang harus memikul tanggung jawab penuh. Integritas Ryamizard, lanjutnya, juga dibuktikan dengan tindakan yang diambil terhadap segala bentuk tindakan ilegal.

Teladan itu paling kental dan harus diikuti anak buahnya dari filosofi kepemimpinan Ryamizard. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, yang turut hadir melayat, menceritakan besarnya pengaruh keluarga almarhum. Ayah Ryamizard, Mayjen (Purn) Musanif Ryacudu, merupakan tokoh yang dianggap sebagai legenda hidup oleh masyarakat Sumatera Selatan di masa perjuangan.

"Ditembak oleh Belanda tidak mempan, terjun dari pesawat aman. Pokoknya (dipercaya) tidak bisa ditembus oleh peluru," ucapnya. Ketokohan sang ayah inilah yang membuat sosok Ryamizard turut dihormati secara mendalam, khususnya oleh masyarakat Palembang yang banyak berdatangan untuk melayat. Jimly merupakan tokoh nasional yang lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 70 tahun lalu.

Lebih dari sekadar prajurit yang tangguh, Ryamizard juga dikenang sebagai figur yang profesional dan bersih. Jimly, yang pernah bekerja sama selama lima tahun dengan Ryamizard di Dewan Gelar, bersaksi bahwa almarhum selalu berhati-hati dan mempertimbangkan segala aspek sebelum mengambil keputusan





