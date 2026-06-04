Penghentian Penyidikan: Erwin Bebas dari Tuduhan Korupsi, Kejari Bandung Terbitkan SP3

Kejari Bandung menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan DPRD Rendiana Awangga, menerbitkan SP3. Erwin menyatakan syukur, sementara pejabat menegaskan keputusan bebas dari intervensi politik.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin , akhirnya resmi dibebaskan dari status tersangka dalam kasus dugaan korupsi setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ( SP3 ).

Keputusan ini diumumkan pada Rabu, 4 Juni 2024, dan menandai akhir dari serangkaian proses penyidikan yang sempat menjerat Erwin dan Anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga. Dalam keterangan kepada wartawan, Erwin menyatakan rasa syukur yang mendalam serta mengucapkan terima kasih kepada Kejari yang menurutnya telah bekerja secara objektif dan berpegang pada prinsip hukum. Ia menegaskan bahwa penghentian penyidikan ini didasarkan pada kajian hukum yang matang, bukan hasil intervensi politik atau tekanan eksternal.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Kejari yang bekerja objektif dan menganut prinsip hukum," ujar Erwin dengan nada lega, menambahkan bahwa ia kini dapat kembali fokus pada tugas-tugas administratifnya tanpa harus khawatir tentang status hukum yang belum jelas. Sebagai konsekuensi dari penghentian status tersangka, agenda kedinasan Erwin yang sempat dihentikan oleh Pemerintah Kota Bandung kini kembali berjalan.

Meskipun selama proses penyidikan ia tidak lagi merilis agenda resmi, Erwin menjelaskan bahwa ia tetap melaksanakan aktivitas harian seperti biasa, termasuk mengurus berbagai persoalan yang membutuhkan kehadirannya di lapangan. Ia menegaskan komitmen untuk terus melayani masyarakat Bandung dengan dedikasi penuh, sekaligus berharap agar proses hukum selanjutnya dapat berjalan dengan transparan serta menegakkan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kepala Kejari Kota Bandung, Abun Hasbulloh Syambas, menegaskan bahwa keputusan penghentian penyidikan murni didasarkan pada kepastian hukum dan tidak mengandung unsur politik.

"Penghentian ini tidak ada unsur politik, kami murni menegakkan kepastian hukum," tegas Abun di kantor Kejari, menambahkan bahwa meskipun kasus telah ditutup, Kejari tetap membuka peluang untuk melakukan penyelidikan ulang bila ada bukti baru yang muncul dari masyarakat. Meskipun kasus ini kini dianggap selesai, sejumlah pihak masih mengawasi perkembangan selanjutnya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya semua elemen pemerintahan untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, tanpa mempengaruhi independensi lembaga penegak hukum.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, Farhan, memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah administratif yang diambil selama masa krisis, termasuk penyesuaian anggaran dan penataan kembali proyek-proyek yang sempat terhambat. Di tingkat nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melanjutkan penyidikan pada kasus-kasus korupsi lainnya, termasuk proyek kereta api di Sumatera Selatan dan dugaan gratifikasi di Kutai Kartanegara, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi secara menyeluruh.

Kasus Erwin menjadi contoh bagaimana mekanisme hukum dapat berfungsi secara independen, memberikan kepercayaan bahwa tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum, asalkan bukti yang kuat sudah teridentifikasi. Dengan status tersangka Erwin yang kini resmi dihentikan, harapan publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas pemerintahan di Bandung diharapkan dapat terwujud lebih baik ke depannya





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