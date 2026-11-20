Warta Ekonomi Group anugerahkan penghargaan kepada 20 perusahaan manufaktur terbaik. Penilaian berbasis riset 2021-2025 dan data keuangan kuartal akhir.

Warta Ekonomi Group kembali menggelar Indonesia Industry and Manufacturing Excellence Awards 2026. Acara tahunan ini menandai tahun kedua penyelenggaraan penghargaan bagi pelaku industri dan manufaktur di Indonesia. Penganugerahan tersebut menjadi ajang strategis untuk memberikan apresiasi resmi kepada perusahaan-perusahaan yang menunjukkan performa terbaik.

Kepala Eksekutif dan Chief Editor Warta Ekonomi Group, Muhamad Ihsan, menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara ketat. Penghargaan tidak diberikan secara sembarangan, melainkan melalui riset mendalam yang mempertimbangkan indikator kinerja perusahaan secara komprehensif serta reputasi di ruang publik.

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Riset deskriptif dilakukan oleh tim Warta Ekonomi terhadap perusahaan dari tahun 2021 sampai 2025. Penilaian mencakup analisis pertumbuhan aset, pertumbuhan pendapatan, dan pertumbuhan laba selama periode tersebut. Selain itu, rasio profitabilitas seperti return on asset maupun return on equity tahun 2025 juga menjadi fokus utama evaluasi.

Selain kinerja keuangan, Warta Ekonomi menggunakan media monitoring untuk menilai rekam jejak perusahaan. Penilaian ini didasarkan pada pemberitaan media arus utama sepanjang 2025-2026. Dari hasil penelitian tersebut, terdapat 115 perusahaan yang dinilai layak menerima penghargaan. Namun, hanya sekitar 20 perusahaan yang diundang mengikuti malam penganugerahan.

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Strategi Penilaian dan Seleksi Perusahaan

Proses seleksi yang transparan ini memastikan bahwa hanya entitas dengan kinerja terbaik yang mendapatkan pengakuan. Muhamad Ihsan menegaskan bahwa kriteria yang digunakan sangat objektif dan terukur. Data keuangan dan sentimen media menjadi dua pilar utama dalam menentukan pemenang.

Penyampaian sambutan di acara Indonesia Industry and Manufacturing Excellence Awards 2026 ini menekankan pentingnya standar tinggi dalam industri. Perusahaan yang terpilih telah membuktikan konsistensi mereka dalam menciptakan nilai tambah bagi ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan misi Warta Ekonomi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas korporasi.

Respons Pemerintah dan Harapan Kolaborasi

Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0, Andi Rizaldi, mengapresiasi penghargaan ini. Ia menilai ajang tersebut bisa menjadi ruang apresiasi bagi perusahaan sekaligus mendorong perkembangan industri nasional. Apresiasi dari pemerintah ini menunjukkan adanya sinergi positif antara sektor media dan regulasi industri.

Andi Rizaldi berharap kegiatan seperti Indonesia Industry and Manufacturing Excellence Awards dapat terus dikembangkan. Pengembangan tersebut diharapkan melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan media. Kolaborasi multidimensi ini dinilai krusial untuk mempercepat transformasi industri di tanah air.

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Dampak Nyata bagi Ekosistem Bisnis

Keikutsertaan kedua puluh perusahaan pemenang ini memberikan dampak signifikan bagi ekosistem bisnis. Mereka menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk meningkatkan kinerja dan reputasi mereka. Penghargaan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menjadi pendorong standar kualitas industri manufaktur Indonesia.

Transparansi dalam pelaporan keuangan dan manajemen media menjadi kunci keberhasilan. Perusahaan yang terpilih telah menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga integritas data dan hubungan publik. Hal ini memperkuat kepercayaan investor dan konsumen terhadap industri manufaktur nasional.

Masa depan industri Indonesia semakin cerah dengan adanya wadah apresiasi seperti ini. Pertumbuhan aset dan laba yang konsisten menjadi bukti ketahanan ekonomi. Dengan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, Indonesia siap menjadi pemain utama dalam industri manufaktur global.