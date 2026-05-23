Penghargaan BRI Super League 2025/2026: Mariano Peralta, Dony Tri Pamungkas, Nadeo Arga Winata, Bojan Hodak, David da Silva

Daftar penghargaan BRI Super League 2025/2026 diumumkan pada hari Sabtu (23/05/2026). Selain memberikan penghargaan kepada tim juara, I.League selaku penyelenggara kompetisi BRI Super League 2025/26 juga memberikan penghargaan untuk individu. Pemain andalan Borneo FC Samarinda, Mariano Peralta, berhasil meraih gelar tersebut setelah menyelesaikan BRI Super League 2025/2026 dengan catatan 20 gol dan 14 assists. Selanjutnya, penghargaan pemain muda terbaik diberikan kepada Dony Tri Pamungkas dari Persija Jakarta. Berkat performa mengesankannya musim ini, pemain berusia 21 tahun ini dipercaya tampil di 26 pertandingan dan berhasil mencetak satu gol untuk Macan Kemayoran. Untuk kategori penjaga gawang terbaik, penghargaan jatuh kepada Nadeo Arga Winata, kiper Borneo FC Samarinda. Dalam BRI Super League 2025/26, Nadeo tampil konsisten dengan 34 pertandingan dan mencatat 130 penyelamatan penting untuk tim Pesut Etam. Musim ini, Nadeo juga berhasil mencatat 12 kali clean sheets, menunjukkan performa yang sangat mengesankan di bawah mistar gawang.

Pemain Borneo FC, Mariano Peralta , mengontrol bola saat melawan Persita Tangerang pada laga pekan ke-24 BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu (22/2/2025).

Gelar pencetak gol terbanyak atau Top Scorer musim ini diraih oleh striker andalan Malut United FC, David da Silva. Striker asal Brasil ini berhasil mencetak 23 gol dan juga menyumbangkan lima assists untuk timnya. Sementara itu, penghargaan pelatih terbaik diberikan kepada Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung. Di bawah kepemimpinannya, Persib tampil mengesankan dengan hanya menelan tiga kekalahan dari total 34 pertandingan yang dilalui selama musim ini.

Borneo FC Samarinda juga diakui sebagai tim Fair Play dalam kompetisi BRI Super League 2025/26. Tim yang dijuluki Pesut Etam ini menunjukkan sikap respek, disiplin, dan sportivitas yang tinggi sepanjang musim. Untuk kategori gol terbaik musim ini, penghargaan tersebut jatuh kepada gol salto yang spektakuler oleh Muhammad Iqbal dari PSIM Yogyakarta. Gol indah ini tercipta pada laga pekan ke-33 saat PSIM mengalahkan Madura United FC dengan skor 2-1





