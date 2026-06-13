Penghapusan Pertalite Kembali Dipertimbangkan di Tengah Lonjakan Harga Minyak Global

Wacana penghapusan Pertalite muncul kembali setelah kenaikan harga minyak dunia memperberat beban subsidi energi. Bank Dunia rekomendasikan reformaasi subsidi BBM, sementara pemerintah menimbang langkah penyesuaian harga dan bantuan tunai untuk melindungi rumah tangga miskin.

Kemarin muncul kembali wacana penghapusan Pertalite di tengah lonjakan harga minyak dunia yang menekan anggaran negara. Sumber yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa meski sempat ada usulan untuk menghapus subsidi pada bahan bakar bersubsidi, hingga kini belum ada keputusan final.

Pemerintah masih memantau situasi karena kenaikan harga minyak global meningkatkan beban subsidi energi yang harus dibayar dari APBN. Pertalite selama ini menjadi pilihan utama konsumen karena harganya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan bahan bakar tanpa subsidi, namun sejumlah lembaga internasional dan para ekonom menilai skema subsidi yang ada tidak tepat sasaran dan justru menguntungkan kelompok masyarakat yang mampu. Laporan Indonesia Economic Prospects yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada Juni 2026 menyoroti kelemahan mendasar dalam sistem subsidi BBM Indonesia.

Lonjakan harga minyak global mengungkap bahwa subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kalangan berpendapatan menengah ke atas, sementara rumah tangga miskin tetap merasakan beban kenaikan harga. Bank Dunia memproyeksikan bahwa reformasi subsidi yang meliputi tiga langkah utama - penyesuaian subsidi secara bertahap mendekati harga pasar, pemberian bantuan tunai langsung kepada 40 persen rumah tangga termiskin, serta pengalihan dana subsidi ke program perlindungan sosial, investasi publik, dan penciptaan lapangan kerja - dapat menghasilkan penghematan fiskal sebesar 1,3 persen dari PDB dalam dua tahun dan mencapai 2,1 persen bila kebijakan diterapkan secara penuh.

Simulasi tersebut menunjukkan potensi signifikan bagi pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran sekaligus memperkuat jaringan jaminan sosial. Sementara itu, pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite di level Rp10.000 per liter dan harga solar subsidi di Rp6.800 per liter. Patra Niaga menegaskan bahwa stok Pertalite dalam kondisi aman dan distribusi ke SPBU berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan bahkan telah menyiapkan skema penguatan distribusi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan apabila konsumen beralih dari Pertamax ke Pertalite.

Di sisi lain, kuota Pertalite terus dikendalikan oleh pemerintah untuk menahan beban subsidi, sementara semakin banyak SPBU Pertamina Signature yang hanya menjual BBM non‑subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kebijakan ini sejalan dengan dorongan pemerintah dan lembaga internasional untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar dengan kualitas lebih tinggi demi efisiensi energi dan pengurangan emisi. Kenaikan harga Pertamax yang melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada Juni 2026 menjadi contoh konkret dampak volatilitas pasar minyak dunia.

Pemerintah berargumen bahwa meski harga tersebut lebih tinggi, tetap lebih murah dibandingkan harga BBM berkualitas serupa di negara‑negara Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, Laos, Myanmar, dan Singapura. Oleh karena itu, peningkatan harga Pertamax dianggap wajar dan sejalan dengan tren global sejak Maret 2026. Meskipun penghapusan Pertalite belum menjadi kebijakan resmi, tekanan fiskal yang diakibatkan oleh beban subsidi, rekomendasi reformasi dari Bank Dunia, serta dorongan untuk beralih ke BBM berkualitas menambah intensitas diskusi mengenai masa depan subsidi BBM di Indonesia.

Tantangan utama kini bukan sekadar apakah subsidi akan direformasi, melainkan bagaimana memastikan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ketika perubahan kebijakan tersebut dilaksanakan. Secara keseluruhan, situasi menuntut keseimbangan antara menjaga kestabilan harga bahan bakar, mengurangi beban fiskal, dan melindungi kelompok rentan. Pemerintah harus menimbang kebijakan penyesuaian subsidi dengan program bantuan sosial yang tepat, sekaligus mendorong transisi menuju penggunaan BBM dengan standar kualitas lebih tinggi.

Keputusan akhir mengenai penghapusan atau reformasi Pertalite akan sangat dipengaruhi oleh dinamika harga minyak internasional, tekanan anggaran negara, serta kebutuhan akan keadilan sosial dalam distribusi manfaat subsidi.





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