Penggusuran Lahan Sekolah Dasar Wolomoni, Viral Video, dan Respon Mabes TNI

Sumber: Antara, Mabes TNI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Kodam IX/Udayana

Penggusuran lahan Sekolah Dasar Wolomoni, Desa Niowula, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) viral di media sosial.

Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan ketegangan sempat terjadi. Alat berat sempat beroperasi dan merusak sebagian pagar serta pohon milik warga di sekitar lokasi. Salah seorang warga, Heron, menyayangkan tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh kepala desa setempat. Menurutnya, dalam pertemuan warga sebelumnya, seluruh pihak sepakat menolak pembangunan di lokasi tersebut.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.

"Kami menolak pembangunan di lokasi sekolah. Ini lahan milik pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan juga belum memberikan izin, justru kepala desa malah memanggil alat berat untuk mulai menggali demi membangun Kopdes Merah Putih," kata Heron, Selasa (9/6/2026). Heron mengatakan lahan tersebut telah diserahkan oleh tokoh adat pada tahun 1968, khusus untuk keperluan pendidikan.

Warga menegaskan lahan itu tidak dapat dialihfungsikan untuk bangunan usaha. Menurutnya, pembangunan koperasi juga dinilai berpotensi melanggar aturan, termasuk jarak aman minimal 200 meter dari area pendidikan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan demi kenyamanan belajar siswa. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen Nas merespons video viral yang menampilkan anggota TNI diduga membongkar bagian bangunan SD Negeri Wolomoni di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk diganti dengan bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Nas menegaskan aktivitas di lokasi bukan merupakan pembongkaran sekolah, melainkan pelebaran akses jalan agar alat berat dapat masuk ke area pembangunan koperasi yang berada di belakang sekolah.

"Ketika manuver alat berat mau masuk, kena tiang sekolah yang pojok. Dandim dan Babinsa berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah," kata Nas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026). Ia menjelaskan, pihak TNI kemudian meminta izin kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian posisi tiang yang terdampak.

"Mereka bilang ‘Pak lurah, kepala desa, boleh nggak ini kita geser sebentar, Pak, tiang ini? ’ Mereka lalu jawab, ‘Boleh, silakan,’ seperti itu," ujarnya. Nas juga menyayangkan adanya anggapan yang berkembang di masyarakat tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi fakta secara menyeluruh, sehingga informasi yang tidak tepat mudah tersebar. Kondisi tersebut, menurut Nas, dapat berakibat fatal mulai dari gaduhnya masyarakat di media sosial hingga timbulnya situasi keamanan yang tidak stabil.

"Kondisi ini bisa ditumpangi atau mungkin dimanfaatkan sehingga terjadilah perpecahan. Rugi siapa? Kita yang pasti, negara kita yang pasti," jelas Nas. Oleh karena itu, kata Nas, pihak Pusat Penerangan Mabes TNI berupaya mencari fakta sebenarnya untuk disajikan ke publik agar masyarakat tidak sesat informasi.

Kodam IX/Udayana membantah prajurit TNI mengintimidasi, melakukan penggusuran paksa hingga merusak sekolah terkait rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Neowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Dia pastikan, kabar itu tidak sesuai fakta di lapangan.

"Tidak terdapat tindakan intimidasi, kekerasan fisik, maupun upaya penggusuran paksa oleh personel TNI terhadap masyarakat maupun fasilitas pendidikan di lokasi kejadian," kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution di Denpasar, Rabu (10/6/2026) dikutip dari Antara. Dia menjelaskan cerita sebenarnya di balik viral video anggota TNI di sekitar SD Negeri Wolomoni di Desa Niowula.

Peristiwa yang viral tersebut berawal dari kendala teknis saat mobilisasi alat berat berupa ekskavator menuju lokasi pembangunan KDMP yang berada di lahan hibah masyarakat di belakang SDN Neowula.

"Akses jalan desa yang sempit serta adanya struktur penyangga atap sekolah yang berada pada jalur manuver alat berat menyebabkan dilakukan penyesuaian teknis di lapangan," katanya. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan memotong sebagian tiang penyangga yang berada di area akses jalan. Langkah itu telah dikoordinasikan sebelumnya dengan Kepala Desa Neowula dan Komite Sekolah agar alat berat dapat melintas tanpa merusak bangunan utama sekolah.

Mengenai keberadaan Babinsa di lokasi, Amrizal menegaskan Sertu Hermin hadir atas permintaan kepala desa untuk membantu pengamanan sekaligus memediasi warga guna mencegah ketegangan dan menjaga situasi tetap kondusi





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Penggusuran Lahan Koperasi Desa Merah Putih Alat Berat Kendala Teknis Babinsa Komite Sekolah Kepala Desa Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Kodam IX/Udayana Babinsa Komite Sekolah Kepala Desa Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mabes TNI Klarifikasi Tentara Bongkar SDN Wolomoni untuk Bangun Kopdes Merah Putih di Ende NTTMabes TNI klarifikasi kabar pembongkaran SDN Wolomoni di Ende NTT untuk pembangunan Kopdes Merah Putih.

Read more »

TNI utamakan dialog dengan warga sebelum bangun markas YTPKepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen TNI Muhamad Nas mengatakan TNI selalu mengedepankan pendekatan secara humanis melalui dialog kepada warga sebelum ...

Read more »

TNI tegaskan kehadirannya di ranah sipil tidak untuk mengancam rakyatKepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigadir Jenderal TNI Muhamad Nas mengatakan kehadiran perwira TNI di beberapa ranah dan jabatan sipil bukan ...

Read more »

Prabowo terima Panglima TNI dan jajaran bahas program strategisPresiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita serta para Kepala Staf ...

Read more »