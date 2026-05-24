Pengguna KRL naik 140% dalam satu dekade, KAI: elektrifikasi penting untuk operasional

Pertumbuhan mobilitas masyarakat perkotaan mendorong peningkatan signifikan jumlah pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) dalam satu dekade terakhir. Data KAI menunjukkan, jumlah perjalanan penumpang KRL naik dari 257 juta perjalanan pada 2015, menjadi 401 juta perjalanan pada 2025.

Pengguna KRL meningkat dari 257 juta menjadi 401 juta perjalanan dalam 10 tahun. KAI menilai penguatan elektrifikasi penting untuk operasional. Pertumbuhan mobilitas masyarakat perkotaan mendorong peningkatan signifikan jumlah pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) dalam satu dekade terakhir.

Data KAI menunjukkan, jumlah perjalanan penumpang KRL naik dari 257 juta perjalanan pada 2015, menjadi 401 juta perjalanan pada 2025. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba mengatakan, lonjakan lebih dari 140 juta perjalanan tersebut mencerminkan semakin besarnya ketergantungan masyarakat urban terhadap transportasi berbasis rel, khususnya di kawasan Jabodetabek. Ketika jumlah perjalanan KRL terus meningkat, kebutuhan daya listrik juga ikut bertambah. Frekuensi perjalanan KRL harian juga mengalami peningkatan.

Bogor Line menjadi lintas dengan frekuensi perjalanan tertinggi mencapai 299 perjalanan per hari. Sementara Bekasi Line mencatat 232 perjalanan dan Serpong Line sebanyak 204 perjalanan per hari. Elektrifikasi berkaitan erat dengan kemampuan sistem menghadapi pertumbuhan perjalanan. Ketika mobilitas urban meningkat sangat cepat, infrastruktur daya perlu diperkuat agar operasional tetap stabil dan risiko gangguan perjalanan dapat ditekan.

KAI bersama DJKA terus mendorong transformasi layanan transportasi urban melalui revitalisasi stasiun, integrasi antarmoda, digitalisasi layanan, hingga penguatan elektrifikasi. KAI mendukung pengembangan infrastruktur elektrifikasi di kawasan Stasiun Jatake. Perbaikan mobilitas masyarakat pascapandemi berlangsung sangat cepat. Pada 2022, jumlah pengguna KRL meningkat hingga 50 persen dan kembali tumbuh 31 persen pada 2023.

Riset mobilitas urban juga menunjukkan kawasan Jabodetabek menjadi salah satu pusat mobilitas rel terbesar di Asia Tenggara dengan total pengguna mencapai 349,3 juta perjalanan pada 2025





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pengguna KRL PER001 Transportasi Pemerintahan KIAI

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kronologi Lengkap Insiden Kecelakaan KA Argo Bromo dan KRL di St Bekasi TimurKomisi V DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian Perhubungan, KNKT, dan PT KAI terkait kecelakaan kereta di Bekasi Timur. - tvOne

Read more »

Iring-iringan Patroli Malam Polda Metro Jaya Sisir Titik Rawan Begal hingga Dini HariSebanyak 140 personel gabungan diterjunkan dalam kegiatan yang berlangsung hingga pukul 02.00 WIB tersebut.

Read more »

KAI Perpanjang Peron dan Kanopi Baru di Stasiun Bogor, Siap Layani KRL 12 Gerbong Juli 2026KAI memperpanjang peron jalur 6, 7, dan 8 di Stasiun Bogor untuk mendukung operasional Commuter Line 12 gerbong mulai Juli 2026.

Read more »

PT KAI Daop 8 Surabaya melakukan penyekatan perlintasan Sebidang KAI Malang untuk keselamatan bersamaPT KAI Daop 8 Surabaya menyelenggarakan upaya penataan perlintasan Sebidang KAI Malang di 20 titik dengan fokus pada Kota Malang dan Kabupaten Malang, untuk meminimalisir risiko kecelakaan yang melibatkan kereta api dan kendaraan masyarakat.

Read more »