Penggerebekan Besar Narkoba di B Fashion Hotel dan The Seven Ungkap Jaringan Dari Lapas Cipinang

Polisi mengamankan 55 orang, menyita ekstasi, vape etomidate, serta menahan pelaku dari dalam penjara yang mengendalikan peredaran narkoba di dua hotel Jakarta Barat

Polisi Bareskrim mengungkap jaringan peredaran narkoba ekstasi dan vape berisi etomidate yang beroperasi di B Fashion Hotel dan The Seven, Jakarta Barat. Penggerebekan besar‑besar dilakukan pada 9 Mei 2026 di tujuh lokasi, mulai dari ruang karaoke, showroom ladies, rumah indekos, hingga Lapas Cipinang .

Dalam operasi tersebut belasan orang diamankan dan barang bukti berupa ekstasi berwarna hijau kuning bergambar Marvel, ekstasi berlogo Superman serta enam vape etomidate berhasil disita. Kasus ini bermula ketika petugas menangkap seorang perempuan bernama Dania Eka Putri, yang dikenal dengan sebutan Mami Dania, di kamar B‑15 B Fashion Hotel. Dania diduga menjadi penyedia narkoba sekaligus penghubung antara pengedar dan tamu hotel. Dari tangannya polisi menyita lima butir ekstasi dan enam vape etomidate.

Selanjutnya petugas menggerebek kamar B‑02 dan menemukan lima pengunjung serta sepuluh butir ekstasi logo Superman dan empat vape etomidate. Salah satu tersangka, yang hanya disebut dengan inisial AFH, mengaku memperoleh narkoba tersebut dari Irwansyah alias Jeje yang berada di dalam Lapas Cipinang. Penyelidikan kemudian mengarah pada penangkapan Teuku Rico Edwin alias Dervin di ruang showroom ladies B Fashion Hotel. Dervin diduga menjadi pengedar utama di hotel tersebut.

Pengembangan penyelidikan membawa tim ke sebuah rumah indekos di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, dimana polisi menangkap Siti Dahlia alias Vonny bersama suaminya Canggi Dani Riyanto. Vonny memerintahkan suaminya dan seorang buronan bernama Yance untuk mengambil narkotika dari seorang bernama Rais di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Jaringan ini ternyata mengalir dari dalam penjara. Di depan RS Sari Asih Ciputat polisi menangkap Esgianto alias Anto yang membawa seratus vape etomidate merek Yakuza.

Berdasarkan penyelidikan, vape tersebut dikirim atas perintah Irwansyah dari dalam Lapas Kelas I Cipinang. Selanjutnya tiga narapidana di Lapas Cipinang, yakni Irwansyah alias Jeje, Faisal, dan Yudith Eric alias Paijo, diamankan karena diduga menjadi penghubung pasokan vape etomidate. Tim gabungan kemudian membawa tersangka dan barang bukti ke kantor Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim. Bareskrim juga mencurigai pihak manajemen B Fashion Hotel dan The Seven mengetahui aktivitas peredaran narkoba namun membiarkannya terjadi.

Seluruh tersangka diminta membuat pernyataan tertulis dan testimoni video mengenai pengetahuan mereka atas jaringan gelap tersebut. Sebanyak lima puluh lima orang diamankan, termasuk karyawan hotel dan pengunjung dari berbagai kalangan. Dari jumlah itu delapan belas orang dinyatakan positif menggunakan narkoba, lima orang ditetapkan sebagai tersangka utama, dan tiga belas orang lainnya menjalani assessment di BNN Pusat Cawang. Polisi mengungkap modus transaksi narkoba di hotel dilakukan secara tertutup melalui kapten hotel.

Menurut pengakuan Dania, tamu memesan narkoba melalui waitress yang kemudian menghubungi kapten hotel untuk mendatangkan "apoteker" ke kamar tamu. Sejak adanya operasi tempat hiburan malam, B Fashion Hotel menerapkan kode merah dan hanya tamu VIP yang dapat memperoleh narkoba melalui kapten. Dervin juga mengaku sempat mendengar adanya pesta ulang tahun ke‑12 B Fashion Hotel yang diduga disertai penyalahgunaan narkoba, namun pada saat penindakan pihak manajemen yang berada di ruangan tersebut melarikan diri





