Penggeledahan Kejagung di Kantor BGN, Pegawai dan Tamu Tak Bisa Masuk

Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat pada Rabu pagi, menyebabkan pegawai dan tamu menunggu di luar gedung. Pengamanan diperketat dan akses ke ruang kerja dibatasi.

Kejaksaan Agung ( Kejagung ) melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional ( BGN ) yang terletak di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 3 Juni 2025.

Proses penggeledahan dimulai sejak pukul 02.00 WIB dan berlangsung hingga pagi hari. Akibatnya, aktivitas perkantoran mengalami gangguan signifikan. Para pegawai yang datang pada pagi hari tidak dapat mengakses ruang kerja mereka. Mereka hanya diperbolehkan menunggu di area luar gedung dan lobi kantor.

Sejumlah tamu yang hendak berkunjung pun mengalami hal serupa. Akses menuju lantai perkantoran dibatasi dan operasional kantor belum berjalan normal. Petugas keamanan berjaga ketat di pintu masuk. Mereka bergantian membuka dan menutup pagar akses bagi pegawai dan tamu.

Salah satu petugas keamanan terlihat mengatakan kepada pegawai berseragam biru untuk menunggu di lobi dan belum diizinkan naik ke atas. Hal ini menyebabkan puluhan pegawai berkumpul di sekitar pintu masuk. Sebagian duduk di area dekat pos keamanan, sementara yang lain berdiri berkelompok sambil berbincang dan memantau perkembangan situasi. Beberapa pegawai tampak menggunakan telepon genggam sambil menunggu instruksi lebih lanjut.

Suasana kantor BGN pada pagi itu terlihat tidak biasa. Pengamanan diperketat dengan kehadiran personel TNI yang menjaga lingkungan kantor. Hal ini terjadi setelah pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Letjen (Purn) Lodewijk Paulus dan Irjen (Purn) Sony Sanjaya, resmi dicopot dari jabatannya.

Penggantian pimpinan BGN ini diambil oleh Presiden Prabowo Subianto setelah mengevaluasi kinerja BGN selama satu setengah tahun, sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergulir. Isu dugaan jual beli Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk dapur SPPG turut menjadi sorotan. Wakil Kepala I BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan bahwa biaya pendaftaran dapur SPPG untuk mendapatkan SLHS tidak lebih dari Rp3 juta. Sementara itu, beredar informasi adanya calo yang mematok harga pengurusan sertifikat hingga Rp30 juta.

Penggeledahan oleh Kejagung ini diduga terkait dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BGN. Proses penggeledahan masih berlangsung hingga pukul 09.22 WIB. Belum ada pernyataan resmi dari pihak Kejagung atau BGN mengenai detail penggeledahan. Namun, kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik mengenai tata kelola BGN dan program MBG.

Pemerintah berharap pergantian pimpinan BGN tidak mengganggu pelaksanaan program MBG yang sudah berjalan. Penggeledahan ini menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di lembaga negara. Masyarakat menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Dengan adanya penggeledahan ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas di BGN dapat ditingkatkan.

Para pegawai yang menunggu di luar gedung menunjukkan kesabaran dan kepatuhan terhadap prosedur. Situasi ini mengingatkan pada kasus serupa di masa lalu, seperti penggeledahan di Pemkab Pekalongan dan penyegelan Pendopo Tulungagung oleh KPK. Semoga kejadian ini membawa kebaikan bagi masa depan BGN dan program-programnya. Proses hukum harus berjalan sesuai aturan tanpa tekanan. Kita tunggu perkembangan selanjutnya





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Penggeledahan Kejagung BGN Dadan Hindayana Pegawai

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