Penggeledahan Kantor BGN oleh Kejagung: Tiga Mantan Petinggi Dijemput Paksa

Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu, 3 Juni 2026, sehari setelah Presiden Prabowo merombak pimpinan lembaga tersebut. Tiga mantan petinggi BGN, Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sonny Sanjaya, dikabarkan dijemput paksa sejak pukul 04.00 WIB, meskipun Kejagung belum memberikan penjelasan resmi.

Penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu, 3 Juni 2026, sejak dini hari, membuat aktivitas di lembaga tersebut lumpuh total.

Pegawai yang datang untuk bekerja hanya bisa menunggu di luar gedung tanpa bisa masuk. Informasi yang beredar di kalangan internal menyebutkan bahwa tiga mantan petinggi BGN, yaitu Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sonny Sanjaya, telah dijemput paksa oleh aparat Kejagung sekitar pukul 04.00 WIB. Namun hingga berita ini diturunkan, Kejagung belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar penjemputan tersebut.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Jefri, hanya membenarkan bahwa tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Khusus (Dittipidsus) sedang melakukan penggeledahan di kantor BGN yang berlokasi di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ia menambahkan bahwa penjelasan detail mengenai tindakan hukum ini akan disampaikan secara resmi dalam waktu dekat. Namun hingga saat ini, belum diketahui secara pasti perkara apa yang mendasari penggeledahan dan penjemputan tersebut. Penggeledahan ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar-besaran di jajaran pimpinan BGN.

Pada Selasa malam, 2 Juni 2026, Presiden menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru menggantikan Dadan Hindayana. Selain itu, posisi Wakil Kepala BGN kini ditempati oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, yang menggantikan Lodewyk Pusung dan Sonny Sanjaya. Pergantian ini menjadi sorotan publik karena BGN merupakan ujung tombak program pemenuhan gizi nasional yang digagas pemerintah. Tidak hanya itu, perombakan ini juga memicu spekulasi tentang adanya masalah internal di lembaga tersebut.

Beberapa pengamat menilai bahwa pergantian pimpinan yang mendadak bisa saja berkaitan dengan penyelidikan hukum yang sedang berlangsung. Dalam perjalanan karirnya, Dadan Hindayana sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang menerima Bintang Jasa Utama dari pemerintah. Namun kini, ia harus menghadapi situasi hukum yang tidak jelas. Sementara itu, pegawai BGN yang tidak bisa masuk ke kantor hanya bisa menunggu dengan cemas.

Mereka tidak mendapatkan informasi jelas tentang apa yang terjadi di dalam gedung. Beberapa di antaranya menyatakan bahwa mereka hanya menjalankan instruksi untuk menunggu di luar hingga situasi kondusif. Aktivitas di sekitar kantor BGN juga tampak sepi, berbeda dengan hari-hari biasanya yang ramai. Tindakan hukum ini menambah daftar panjang penegakan hukum yang dilakukan Kejagung di era Presiden Prabowo.

Publik pun bertanya-tanya apakah penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi atau pelanggaran hukum lainnya di BGN. Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari pihak BGN maupun Kejagung mengenai detail lebih lanjut. Namun demikian, peristiwa ini menjadi perhatian nasional karena menyangkut lembaga penting yang bertanggung jawab atas program pemenuhan gizi bagi masyarakat Indonesia. Kejagung diharapkan segera memberikan klarifikasi untuk menghindari spekulasi yang semakin liar





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Penggeledahan BGN Kejaksaan Agung Dadan Hindayana Prabowo Subianto Badan Gizi Nasional

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