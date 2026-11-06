Penggelapan Dana Perusahaan Rp689.560.000, Pria Asal Korea Selatan Ditangkap di Samarinda

Polres Bandara Ngurah Rai menangkap MR, warga Korea Selatan yang diduga menggelapkan dana T'way Air untuk judi online hingga Rp689.560.000 di Bali.

Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menangkap seorang pria asal Korea Selatan berinisial MR (33) atas dugaan penggelapan dana perusahaan di Bali. Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP I Made Hendra Agustina, menyampaikan penangkapan tersebut dalam konferensi pers yang digelar Kamis (5/11). Menurut polisi, uang yang digelapkan dipakai tersangka untuk bermain judi online.

MR diketahui bertugas di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Polisi menyebut tersangka ditangkap di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu pekan lalu, atau beberapa hari sebelum konferensi pers digelar di Mapolres Bandara Ngurah Rai, Bali.

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Modus Penggelapan Dana Kantor Cabang

Penggelapan dilakukan MR dengan menguras dana operasional kantor cabang maskapai T'way Air. Tersangka diduga menarik uang tunai serta mentransfer dana secara berulang ke rekening pribadinya dan rekening istrinya tanpa izin perusahaan.

Berdasarkan hasil audit internal dan penelusuran rekening koran PT Bank Mandiri, total kerugian yang dialami perusahaan mencapai Rp689.560.000. Angka tersebut menjadi dasar penyidik dalam menetapkan nilai kerugian dalam perkara ini.

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Laporan resmi penggelapan dibuat oleh DL selaku representative officer maskapai di Indonesia. Setelah menerima laporan itu, polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil melacak keberadaan tersangka.

Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP I Made Hendra Agustina, menyatakan bahwa MR menyalahgunakan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi. Ia menegaskan motif tersangka adalah memperoleh keuntungan dari penipuan dan penggelapan uang perusahaan.

Pengakuan Tersangka dan Barang Bukti

Saat diperiksa, MR mengakui seluruh perbuatannya. Pengakuan tersebut menjadi bagian dari berkas penyidikan yang disusun kepolisian setelah penangkapan di Samarinda.

Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa bendel cetakan (print out) rekening koran, laporan audit keuangan, serta sebuah flashdisk 16 GB. Flashdisk tersebut berisi rekaman obrolan WhatsApp antara MR dan korban, yaitu DL.

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Polisi juga menjelaskan kronologi penangkapan. MR ditangkap di sebuah rumah indekos di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Jerat Pasal dan Ancaman Hukuman bagi MR

MR dijerat dengan Pasal 492 KUHP tentang penipuan, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara atau denda kategori V. Selain itu, tersangka juga dijerat Pasal 488 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda kategori V.

Kedua pasal tersebut menjadi dasar penyidik dalam melanjutkan proses hukum terhadap MR. Kasus ini menunjukkan bahwa dugaan penggelapan dana perusahaan oleh pegawai bandara tetap diproses secara pidana meski pelaku berpindah ke daerah lain.