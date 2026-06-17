Penggantian Kain Penutup Ka'bah di Masjidil Haram

Petugas melakukan penggantian kain penutup Ka'bah atau kiswah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Senin (15/6/2026) waktu setempat. Umat Islam dari berbagai negara mengabadikan proses penggantian kain penutup Ka'bah atau kiswah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Senin (15/6/2026) waktu setempat.

Petugas melakukan penggantian kain penutup Ka'bah atau kiswah di Masjidil Haram , Makkah , Arab Saudi , Senin (15/6/2026) waktu setempat. Umat Islam dari berbagai negara mengabadikan proses penggantian kain penutup Ka'bah atau kiswah di Masjidil Haram , Makkah , Arab Saudi , Senin (15/6/2026) waktu setempat.

Petugas melakukan proses penggantian kain penutup Ka'bah atau kiswah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Senin (15/6/2026) waktu setempat. Sejumlah askar berjaga saat proses penggantian kain penutup Ka'bah atau kiswah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Senin (15/6/2026) waktu setempat. Umat Islam memanjatkan doa saat berlangsung proses penggantian kain penutup Ka'bah atau kiswah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Senin (15/6/2026) waktu setempat. Kiswah baru yang menutupi Ka'bah dibuat di Kompleks Raja Abdulaziz untuk Kiswah Ka'bah di Makkah.

Kain tersebut terbuat dari sutra hitam dan dihiasi kaligrafi ayat-ayat Al Quran menggunakan benang emas serta perak. Prosesi penggantian kiswah dilakukan oleh tim teknisi dan pengrajin khusus yang bertugas melepas kiswah lama serta memasang kiswah baru secara bertahap hingga menutupi seluruh sisi Ka'bah. Proses penggantian kiswah ini merupakan salah satu tradisi penting di Masjidil Haram, dan umat Islam dari seluruh dunia sangat antusias mengikuti proses ini.

Mereka datang ke Masjidil Haram untuk menyaksikan langsung proses penggantian kiswah dan memanjatkan doa untuk kebahagiaan dan keberkahan bagi umat Islam. Dengan adanya proses penggantian kiswah, umat Islam dapat merasakan kembali keindahan dan kebesaran Ka'bah, yang merupakan salah satu tempat suci terbesar di dunia. Proses penggantian kiswah ini juga merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk memperkuat keimanan dan kebaktian mereka terhadap Allah SWT.

Dengan demikian, proses penggantian kiswah di Masjidil Haram tetap menjadi salah satu acara penting dan berkesan bagi umat Islam di seluruh dunia





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Penggantian Kain Penutup Ka'bah Masjidil Haram Makkah Arab Saudi Umat Islam

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